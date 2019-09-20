، غرفة الطائف: اليوم الوطني الـ89 يتزامن مع إنجازات دولية غير مسبوقة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قدمّت التهنئة للملك وولي عهده بهذه المناسبة الغالية على السعوديين

هنأ مجلس إدارة غرفة الطائف والأمانة العامة بالغرفة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وكافة الشعب السعودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ89 .

وقال نائب رئيس غرفة الطائف مشعل بن فلاح العتيبي: اليوم الوطني مناسبة غالية على قلوبنا وقلوب كافة الشعب السعودي، ونحن نحتفل هذا العام بهذا اليوم العزيز على قلوبنا، والمملكة تشهد إنجازات غير مسبوقة، على كافة المستويات, وتحولات إيجابية, تجعلنا متفائلين بمستقبل هذه البلاد, في ظل قيادة حكيمة, وحزم وعزم.

من ناحيته، قال نائب رئيس غرفة الطائف غازي القثامي: اليوم الوطني مناسبة غير عادية, وهي تجسيد للروح الوطنية, وتذكير بتاريخنا, ومنجزاتنا منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز, وحتى العهد الكريم الزاهي حاليًا عهد الملك سلمان, وسمو ولي عهده, وعلينا جميعًا, أن نستشعر تلك النعم, وعظمة بلادنا, وخاصة بما نلحظه على أرض الواقع, وبما نراه يتحقق تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة غرفة الطائف وممثل الغرفة سالم بن فطيس: اليوم الوطني فرصة غالية لنستشعر عظمة هذه البلاد, بقيادة حكيمة ورشيدة, والتطورات الإيجابية على كافة المستويات, وخاصة في قطاع المال والأعمال الذي ترتكز عليه رؤية المملكة كثيرًا, ويجد الدعم الكامل من حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده, وهذا الأمر إن دل فإنما يدل على أهمية هذا القطاع, والذي علينا جميعًا كرجال أعمال أن نستشعر مسؤوليتنا تجاه هذه البلاد .

من جهته، قال عضو مجلس إدارة غرفة الطائف حسن السواط: المملكة تعيش في عهد مختلف بقيادة ملكة الحزم والعزم الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان يحفظهما الله, وأصبحت بفضل الله ثم هذه القيادة الحكيمة في مصاف الدول العالمية, وتلعب دورًا مهمًا على المستوى الإقليمي والعالمي في كافة المجالات, وعلينا أن نجسد ذلك, ونزرعه في قلوب الأجيال القادمة, واليوم الوطني يعتبر فرصة عظيمة لذلك

بدوره، قدّم عضو مجلس إدارة غرفة الطائف خالد السواط التهنئة لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز, وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان, وكافة الشعب السعودي.

وقال: مناسبة عظيمة كاليوم الوطني علينا أن نعتز بها جميعًا, ونفخر بهذه البلاد العظيمة, وبجنودنا البواسل في الداخل وعلى الحدود, الذين يسهرون على راحتنا, ويدافعون عن هذا الوطن العظيم

في سياق متصل، قالت عضو مجلس إدارة غرفة الطائف ابتسام الشهري: اليوم الوطني الـ89 يأتي هذا العام على مشارف 2020, والتي هي من ضمن خطط رؤية المملكة العظيمة, وجميعنا بدأ يلحظ التحولات الإيجابية, والتطور في كافة المجالات, مع تحسين دورة الحياة.

وأضافت: رؤية المملكة بقيادة مهندسها الأمير محمد بن سلمان, لم تكن حبرًا على ورق, بل على العكس بدأت تظهر نتائجها مسبقًا, وقبل موعدها, مما يؤكد عزم هذه القيادة الحكيمة.

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