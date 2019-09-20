اليوم الوطني / "جسفت" تنظم فعاليات اليوم الوطني بالجبيل



الجبيل 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واس

تنظم الجمعية

وتتضمن الفعاليات معرض "همة وطن" التشكيلي، الذي يضم 34 عملاً فنياً، لأعضاء جسفت ومواهب تعليم الجبيل من طلاب وطالبات المدارس، إضافة إلى ورش تدريبية مصاحبة ينفذها مرسم جسفت.

وأوضحت مدير جسفت الجبيل نادية العتيبي، أن جسفت الجبيل تقف بدورها ومسؤولياتها لإبراز قيم هذا اليوم العظيم بمشاركة أعضائها عبر معرض "همة وطن" التشكيلي, الذي يضم نخبة من التشكيليين ومواهب تعليم الجبيل, الذين تتبناهم الجمعية ضمن مبادراتها لرعاية المواهب الفنية في محافظة الجبيل وتمكينهم من التعبير عن مشاعرهم الوطنية عبر أعمالهم الفنية المشاركة في المعرض.

وأشارت إلى أن فعاليات "همة وطن" تشتمل على عدد من الورش التدريبية التي تستهدف الفئات العمرية ما بين 6 وحتى 12 سنة بهدف تطوير مهارات الرسم لديهم، وذلك من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة العاشرة مساءً بنادي الجبيل الرياضي.

// انتهى //

18:43ت م

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الجبيل 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واستنظم الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت" بالجبيل الأحد القادم، تزامناً مع الاحتفال باليوم الوطني الـ 89 فعاليات "همة وطن" بالتعاون مع نادي الجبيل الرياضي وبالشراكة مع مكتب تعليم الجبيل، تستمر لمدة أربعة أيام، وذلك بنادي الجبيل الرياضي.وتتضمن الفعاليات معرض "همة وطن" التشكيلي، الذي يضم 34 عملاً فنياً، لأعضاء جسفت ومواهب تعليم الجبيل من طلاب وطالبات المدارس، إضافة إلى ورش تدريبية مصاحبة ينفذها مرسم جسفت.وأوضحت مدير جسفت الجبيل نادية العتيبي، أن جسفت الجبيل تقف بدورها ومسؤولياتها لإبراز قيم هذا اليوم العظيم بمشاركة أعضائها عبر معرض "همة وطن" التشكيلي, الذي يضم نخبة من التشكيليين ومواهب تعليم الجبيل, الذين تتبناهم الجمعية ضمن مبادراتها لرعاية المواهب الفنية في محافظة الجبيل وتمكينهم من التعبير عن مشاعرهم الوطنية عبر أعمالهم الفنية المشاركة في المعرض.وأشارت إلى أن فعاليات "همة وطن" تشتمل على عدد من الورش التدريبية التي تستهدف الفئات العمرية ما بين 6 وحتى 12 سنة بهدف تطوير مهارات الرسم لديهم، وذلك من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة العاشرة مساءً بنادي الجبيل الرياضي.// انتهى //18:43ت م0180

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