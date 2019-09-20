اليوم الوطني / صوير تحتفل باليوم الوطني 89 بفعاليات متنوعة



سكاكا 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واس

تحتفل صوير بمنطقة الجوف بعدد من الفعاليات المختلفة التي تستهد جميع الفئات والشرائح بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة.

وأكّد رئيس بلدية صوير المهندس تركي بن عبدالعزيز السلامة, استعداد البلدية بمتابعة من أمانة المنطقة للاحتفاء بالوطن الذي يأتي تحت شعار "همة حتى القمة"، من خلال تشكيل اللجان العاملة و تفويض الصلاحيات للخروج بأفضل النتائج الرامية لإنجاح فعاليات و برامج اليوم الوطني.

وأشار إلى أن البلدية قامت بتحسين الشوارع والميادين والحدائق العامة وتجميلها حيث توشحت المرافق برداء الوطن من خلال تركيب 350 علما للمملكة ، و 450 لوحة معلقة تحمل صور المؤسس وولاة الأمر ، وطباعة وتنفيذ 5 بنرات عملاقة ، بالإضافة تجميل 800 عمود إنارة باللون الأخضر.

وأوضح السلامة أن المواطنين موعودون بحزمة من البرامج الوطنية المعبرة والخاصة بهذه المناسبة ، إضافةً إلى الفعاليات الترفيهية والعروض المسرحية المصاحبة.

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18:36ت م

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