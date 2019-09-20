السعودية اليوم / انطلاق أعمال الملتقى الطبي للاتحاد العربي لجمعيات طب الأعصاب في الأردن



عمّان 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واس

انطلقت في العاصمة الأردنية عمان مساء أمس أعمال الملتقى الطبي الصيفي الذي يعقده الاتحاد العربي لجمعيات طب الأعصاب، بمشاركة أطباء من المملكة العربية

وأوضح رئيس الاتحاد والملتقى الدكتور محمد شهاب أن الملتقى الذي يستمر يومين يهدف إلى مناقشة أحدث المستجدات في علاج مرض الخرف والتصلب اللويحي والجلطات الدماغية، والارتقاء بالمستوى العلمي للأطباء واطلاعهم على أحدث ما توصل إليه طب الأعصاب في العالم لخدمة المرضى ومرضى المنطقة بشكل عام.

ويتضمن الملتقى قفزات علمية حول التعاطي مع الحالات العصبية بأنواعها وطرق علاجها للتخفيف ما أمكن من معاناة المرضى.

// انتهى //

18:29ت م

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عمّان 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسانطلقت في العاصمة الأردنية عمان مساء أمس أعمال الملتقى الطبي الصيفي الذي يعقده الاتحاد العربي لجمعيات طب الأعصاب، بمشاركة أطباء من المملكة العربية السعودية ، النمسا، البحرين، مصر، العراق، لبنان، فلسطين، إسبانيا، سوريا، تونس، والأردن.وأوضح رئيس الاتحاد والملتقى الدكتور محمد شهاب أن الملتقى الذي يستمر يومين يهدف إلى مناقشة أحدث المستجدات في علاج مرض الخرف والتصلب اللويحي والجلطات الدماغية، والارتقاء بالمستوى العلمي للأطباء واطلاعهم على أحدث ما توصل إليه طب الأعصاب في العالم لخدمة المرضى ومرضى المنطقة بشكل عام.ويتضمن الملتقى قفزات علمية حول التعاطي مع الحالات العصبية بأنواعها وطرق علاجها للتخفيف ما أمكن من معاناة المرضى.// انتهى //18:29ت م0175

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