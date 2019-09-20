السعودية اليوم / حرس السواحل الليبي ينقذ 493 مهاجرًا غير شرعي قبالة سواحل طرابلس خلال أربعة أيام



طرابلس 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واس

أنقذ حرس السواحل بالقوات البحرية الليبية 493 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن ست قوارب مطاطية بينهم أطفال ونساء شمال غرب وشمال شرق طرابلس.

وأوضح بيان صادر عن حرس السواحل أنه جرى نقل المهاجرين خلال الفترة من 15 وحتى 18 سبتمبر الجاري إلى نقطة الإنزال لحرس السواحل بقاعدة طرابلس البحرية والوصول بهم وتقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم.

وأشار البيان إلى أن زورق تابع للقطاع الغربي لحرس السواحل أنقذ الثلاثاء الماضي 50 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي شمال صبراتة.

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18:17ت م

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