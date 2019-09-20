اليوم الوطني / بلدية القطيف تنهي استعداداتها لاحتفالات اليوم الوطني الـ 89



القطيف 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واس

أنهت بلدية محافظة القطيف استعداداتها للاحتفال بذكرى اليوم الوطني للمملكة الـ89 من خلال نشرها مظاهر الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية، حيث توشحت شوارع المحافظة وميادينها براية التوحيد، كما تم تركيب اللوحات الوطنية على الطرق والتي ترسخ قيم الوطنية والانتماء والولاء للقيادة الحكيمة.

وأكد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني، حرص البلدية على إظهار محافظة القطيف بحلة جميلة تعبر عن هذه المناسبة وبما يعكس مشاعر الفخر والاعتزاز و المعاني الوطنية والإنجازات العظيمة التي تحققت على أرض المملكة في ظل القيادة الرشيدة.

وأشار المهندس الحسيني، الى أنه تم تركيب أعلام المملكة على كافة الشوارع الرئيسية والميادين بالمحافظة في منظر يعكس الأجواء الاحتفالية ومظاهر الفرح التي تملأ كافة الأرجاء، حيث بلغت ٣٥٠٠ علم كما تم وضع ٢٤٠ لوحة اعلانية، وسيتم خلال احتفالات اليوم الوطني توزيع أكثر من ٨٠٠٠ هدية في الأماكن العامة احتفاء بهذه المناسبة، إضافة إلى انطلاق مسيرة الوفاء بالتعاون مع فرق دراجي القطيف من دوار لوحة أنا احب القطيف بكورنيش الناصرة وتنتهي في موقع الحفل في كورنيش دارين، لافتاً النظر إلى أن الحفل يتضمن عدداً من الفقرات كالفلكلور الشعبي والمسرح والاسر المنتجة، وعربات المطاعم وأركان للأطفال.

// انتهى //

17:52ت م

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