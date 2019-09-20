

الرياض 21 محرم 1441هـ الموافق 20 سبتمبر 2019م واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للمركز الوطني للعمليات الأمنية (911) للكادر النسائي برتبتي (جندي أول، جندي) للتعيين عليها في مدينة الرياض.

وأوضحت أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر - التوظيف) خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً الموافق 23 / 1 / 1441هـ، حتى يوم الأربعاء الساعة العاشرة صباحاً الموافق 26 / 1 / 1441هـ، على الرابط التالي www.jobs.sa .

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17:40ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل للمركز الوطني للعمليات الأمنية "911" للكادر النسائي برتبتي "جدي أول، جندي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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