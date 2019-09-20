السعودية اليوم / دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية يغادر جدة



جدة 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واس

غادر دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان جدة اليوم.

وكان في وداع دولته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر، ومدير شرطة جدة العميد محمد آل صقر.

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17:08ت م

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