الرئيس الصيني باتصال هاتفي مع الملك سلمان: نؤيد مساعي السعودية لضمان أمنها

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العين الإخباريةالجمعة 2019/9/20 05:25 م بتوقيت أبوظبي
الملك سلمان يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الصيني
أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ عن تأييده التام لمساعي السعودية لضمان أمنها وسلامة أراضيها.
وأكد الرئيس الصيني -في اتصال هاتفي مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- أن بكين تدين الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لشركة "أرامكو" السعودية.
كانت الولايات المتحدة أكدت مسؤولية إيران عن تلك الهجمات، وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، فرض عقوبات جديدة على إيران، فيما أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو زيارة إلى السعودية، أجرى خلالها مباحثات مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
واقتصاديا، تسببت الهجمات في خفض إنتاج المملكة من النفط الخام بمقدار 5.7 مليون برميل في اليوم، وهو ما يعادل نصف إنتاج الدولة من النفط، ونحو 6% من الإنتاج العالمي.
وعلى خلفية هذا الانخفاض، سجلت أسعار النفط (خام برنت)، الإثنين، ارتفاعا بنسبة 20% إلى 71,95 دولار للبرميل، في أكبر ارتفاع بالنسبة المئوية منذ 28 عاما، قبل أن تهبط الأسعار بعد إعلان السعودية الثلاثاء استعادة طاقتها الإنتاجية.
وعلى الصعيد العسكري، أعلنت السعودية انضمامها للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية، في خطوة مهمة على صعيد مواجهة تهديدات إيران لأمن الملاحة الدولية، وضمان أمن الطاقة العالمي.
وتغطي منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن الملاحة في الخليج مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي.
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