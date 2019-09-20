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2019-09-20 في اتصال هاتفي مع الملك سلمان .. رئيس الصين يدين هجوم أرامكو متابعات الخليج 365 - الرياض أجرى الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اتصالًا هاتفيًا بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أدان فيه الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لأرامكو في بقيق وخريص.







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