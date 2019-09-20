- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم أدبي الرياض يحتفل باليوم الوطني بحزمة فعاليات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أدبي الرياض يحتفل باليوم الوطني بحزمة فعاليات
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - الرياض
يطلق نادي الرياض الأدبي الثلاثاء القادم حزمة من الفعاليات والبرامج احتفالًا باليوم الوطني ٨٩ تحت شعار “همة حتى القمة” تشمل معارض وأمسيات وعروضًا مسرحية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة النادي د. صالح المحمود أن الفعاليات والبرامج خطط لها لتكون متنوعة ونوعية تستهدف كافة الأعمار والميول الثقافية والإبداعية، ليكون نادي العاصمة صاحب بصمة وحضور مختلف مع الاحتفالات الوطنية الكبرى.
وأبان أن الاحتفال الممتد على مدار يومين سيشهد في يومه الأول لوحات إلقائية وأوبريت بعنوان ” وطن الطموح” إضافة لأمسية شعرية يشارك فيها عدد من شعراء الوطن وتكريم الأديب محمد الحمدان وافتتاح المعرض التشكيلي الوطني.
وأشار المحمود إلى تخصيص اليوم الثاني للأطفال حيث ستعرض مسرحية الحقل يرافقها عروض ترفيهية احتفالية ومسابقات ثقافية وفتح مرسم للأطفال يمنح لهم فرصة التعبير المباشر عن فرحة اليوم الوطني.
كانت هذه تفاصيل خبر أدبي الرياض يحتفل باليوم الوطني بحزمة فعاليات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.