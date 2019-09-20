الأحد.. فتح باب القبول والتسجيل للمركز الوطني للعمليات الأمنية “911” للكادر النسائي

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للمركز الوطني للعمليات الأمنية (911) للكادر النسائي برتبتي (جندي أول، جندي) للتعيين عليها في مدينة الرياض.

وأوضحت أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر – التوظيف) خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحًا الموافق 23/ 1/ 1441هـ، حتى يوم الأربعاء الساعة العاشرة صباحاً الموافق 26 / 1 / 1441هـ، على الرابط التالي www.jobs.sa.