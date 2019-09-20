تحديث لحظي| ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 20-9-2019 في السعودية

ننشر لمتابعينا الكرام ضمن خدماتنا المتنوعة في “نجوم مصرية” أسعار الذهب اليوم في السعودية الجمعة الموافق 20-9-2019.

ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة 20-9-2019

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 20-9-2019، حيث سجلت اسعار الذهب عيار 24 181.16 ريالا للجرام، بينما سجلت اسعار الذهب عيار 22 166.06 ريالا للجرام، في حين سجلت أسعار الذهب عيار 21 158.52 ريالا للجرام، بينما سجلت اسعار الذهب عيار 18 135.87 ريالا للجرام، بينما سجلت اسعار الذهب عيار 14 105.68 ريالا للجرام، بينما سجلت اسعار الذهب عيار 12 90.58 ريالا للجرام وقد بلغ سعر جنيه الذهب 1,268 ريال.

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أسعار الذهب في السعودية اليوم

وننشر في الجدول التالي -الذي يتم تحديثه تلقائيا لحظة بلحظه- حسب سعر الذهب في كل لحظة متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي :

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Friday, September 20, 2019 03:55 PM بتوقيت دولة السعودية اسعار الذهب عيار 24 181.16 ريال $48.30 سعر الذهب عيار 22 166.06 ريال $44.27 اسعار الذهب عيار 21 158.52 ريال $42.26 اسعار الذهب عيار 18 135.87 ريال $36.22 سعر الذهب عيار 14 105.68 ريال $28.17 سعر الذهب عيار 12 90.58 ريال $24.15 اسعار أوقية الذهب 5,634 ريال $1,502 اسعار جنيه الذهب 1,268 ريال $338.08 اسعار كيلو الذهب 181,160 ريال $48,296

ملحوظة : الجدول السابق يتم تحديثه تلقائيا ويمكنك متابعته خلال اليوم لتبقى على إطلاع بمستجدات الأسعار ومتوسطات سعر الذهب اليوم بأسواق المال بالمملكة العربية السعودية