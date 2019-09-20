شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في اليابان للسعوديين: احذروا الإعصار.. تقيدوا بتعليمات الكوارث والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
دعت السفارة السعودية في اليابان، المواطنين الموجودين على أراضيها إلى أخذ الحيطة والحذر والتقيد بالتعليمات المتعلقة بالكوارث، وذلك نظرا للتحذيرات الرسمية من إعصار «Tapah».
وأوضحت السفارة أن الإعصار يمر خلال الأيام القادمة بمناطق واسعة جنوب وغرب اليابان، مشيرة إلى أنه في حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل (09055833862)، (0335895242)، متمنية السلامة للجميع.
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