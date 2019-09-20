السعودية | رئيس الصين يهاتف الملك سلمان ويدين الهجمات على السعودية

شكرا لقرائتكم رئيس الصين يهاتف الملك سلمان ويدين الهجمات على السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أجرى الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اتصالاً هاتفياً مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، معرباً عن إدانته للهجوم على منشأتي النفط السعوديتين.

وأكد الرئيس الصيني للملك سلمان تأييده التام لمساعي السعودية من أجل ضمان أمنها.

وتعرض معمل أرامكو في بقيق وخريص لهجمات بطائرات مسيرة، وأشارت أصابع الاتهام إلى إيران والحوثيين.

واستقبل الملك سلمان العديد من الاتصالات من جانب قادة العالم للتشديد على دعم الرياض في مواجهة الهجمات.