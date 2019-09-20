محمد بن مسعود - الدمام - قبضت الجهات الأمنية بالرياض، على ٤ مراهقين أقدموا على سرقة محل تموينات في حي الوادي، وهربوا بعد تعبئة مركبتهم بالوقود في حي طويق، وتَسَبّب هروبهم في إصابة عامل محطة الوقود بإصابات قوية نُقل على إثرها للمستشفى.

وكشفت معلومات حصلت عليها "الخليج 365"، أن المراهقين كانوا في حالة غير طبيعية؛ فيما لم تتجاوز قيمة مسروقاتهم من مركز التموينات ١٠٠ ريال.

وكان مقطع فيديو قد وثّق حادثة هروبهم من محطة الوقود وإصابة العامل.

شاهد.. مراهقون يتسببون في إصابة عامل محطة وقود.. والأمن يضبطهم عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-09-20 قبضت الجهات الأمنية بالرياض، على ٤ مراهقين أقدموا على سرقة محل تموينات في حي الوادي، وهربوا بعد تعبئة مركبتهم بالوقود في حي طويق، وتَسَبّب هروبهم في إصابة عامل محطة الوقود بإصابات قوية نُقل على إثرها للمستشفى.

وكشفت معلومات حصلت عليها "الخليج 365"، أن المراهقين كانوا في حالة غير طبيعية؛ فيما لم تتجاوز قيمة مسروقاتهم من مركز التموينات ١٠٠ ريال.

وكان مقطع فيديو قد وثّق حادثة هروبهم من محطة الوقود وإصابة العامل. 20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441 Advertisements 05:22 PM قبضت الجهات الأمنية بالرياض، على ٤ مراهقين أقدموا على سرقة محل تموينات في حي الوادي، وهربوا بعد تعبئة مركبتهم بالوقود في حي طويق، وتَسَبّب هروبهم في إصابة عامل محطة الوقود بإصابات قوية نُقل على إثرها للمستشفى.

وكشفت معلومات حصلت عليها "الخليج 365"، أن المراهقين كانوا في حالة غير طبيعية؛ فيما لم تتجاوز قيمة مسروقاتهم من مركز التموينات ١٠٠ ريال.

وكان مقطع فيديو قد وثّق حادثة هروبهم من محطة الوقود وإصابة العامل.

، شاهد.. مراهقون يتسببون في إصابة عامل محطة وقود.. والأمن يضبطهم ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه