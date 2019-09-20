محمد بن مسعود - الدمام - نقل تعازي القيادة مشيدًا بما يبذله البواسل.. والفخر والاعتزاز عنوان أهل الشهيد أدى محافظ صبيا منصور بن زيد الداود وجموع غفيرة من المصلين بعد صلاة عصر اليوم بجامع صلهبة بمحافظة صبيا، صلاةَ الميت على شهيد الواجب الرقيب حسن عبدالفتاح علي الحازمي من منسوبي القوات المسلحة، والذي استشهد أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.

وعقب الصلاة، نقل محافظ صبيا، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين وزير الدفاع -حفظهما الله- لذوي الشهيد، كما نقل تعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، لذوي وأسرة الشهيد؛ بمشيدًا أن ما يبذله رجال ومنسوبو القوات المسلحة من عمل بطولي؛ هو محل فخر واعتزاز لدى جميع أبناء الوطن؛ سائلًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

فيما أعرَبَ ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد "الحازمي" -رحمه الله- في ميادين الشرف؛ مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره. Advertisements

20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441 05:26 PM نقل تعازي القيادة مشيدًا بما يبذله البواسل.. والفخر والاعتزاز عنوان أهل الشهيد شاهد.. الجموع يتقدمهم محافظ صبيا يؤدون صلاة الميت على الشهيد "الحازمي" شاهد.. الجموع يتقدمهم محافظ صبيا يؤدون صلاة الميت على الشهيد "الحازمي" أدى محافظ صبيا منصور بن زيد الداود وجموع غفيرة من المصلين بعد صلاة عصر اليوم بجامع صلهبة بمحافظة صبيا، صلاةَ الميت على شهيد الواجب الرقيب حسن عبدالفتاح علي الحازمي من منسوبي القوات المسلحة، والذي استشهد أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.

وعقب الصلاة، نقل محافظ صبيا، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين وزير الدفاع -حفظهما الله- لذوي الشهيد، كما نقل تعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، لذوي وأسرة الشهيد؛ بمشيدًا أن ما يبذله رجال ومنسوبو القوات المسلحة من عمل بطولي؛ هو محل فخر واعتزاز لدى جميع أبناء الوطن؛ سائلًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

فيما أعرَبَ ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد "الحازمي" -رحمه الله- في ميادين الشرف؛ مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره. الكلمات المفتاحية

، شاهد.. الجموع يتقدمهم محافظ صبيا يؤدون صلاة الميت على الشهيد "الحازمي" ،

المصدر : الخليج 365

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