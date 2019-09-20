تويتر يوقف حساب سعود القحطاني المتهم باغتيال خاشقجي

أوقف موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة حساب سعود القحطاني، المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي وأحد المتهمين بقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وفي وقت سابق، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، القحطاني من منصبه بمرسوم رئاسي في أكتوبر 2018، على خلفية مقتل الصحافي جمال خاشقجي، في السفارة السعودية بإسطنبول. بحسب "روسيا اليوم".

وجاء الإعفاء آنذاك بالتزامن مع إعلان السعودية رسميا، على لسان نائبها العام، سعود بن عبد الله المعجب، عن "وفاة خاشقجي، نتيجة شجار داخل قنصلية المملكة في اسطنبول التركية، وتوقيف 18 شخصا في إطار التحقيق في القضية".

وبحسب "بي بي سي"، علق موقع تويتر ستة حسابات أخرى مرتبطة بالحكومة السعودية كانت تقدم نفسها كنوافذ صحفية مستقلة، لكنها "تنشر تغريدات مؤيدة للحكومة السعودية".

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كما علق تويتر مجموعة من 4,258 حسابا تعمل من الإمارات تحت أسماء شخصية مزيفة، وتغرد عن قضايا إقليمية وتستهدف تحديدا قطر واليمن.

ورفض موقع تويتر إبداء سبب محدد أو تعيين وقت محدد لتعليق حساب القحطاني، لكن إدارة الموقع اكتفت بالقول إنه "تلاعب بسياسات المنصة".

وقال تويتر إن هذه الحسابات كانت تديرها شركة خاصة تدعى "دوت ديف" DotDev التي تتخذ من دبي مقرا لها، كما تمتلك فرعا لها في مصر.