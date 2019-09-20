وفاة سيدة أثناء عملية تكميم بالطائف تفتح الملف … مواطن يكشف عن مأساة زوجته بنفس المستشفى وعلى...

قضية جديدة فجرتها وفاة سيدة متأثرة بعملية تكميم “غير نظامية” أجريت لها في مستشفى خاص في الطائف، ليتم الكشف عن وفاة سيدة أخرى خضعت لجراحة تكميم مشابهة من الطبيب نفسه وذات المستشفى، قبل عامين و3 شهور، ولم تحسم دعواها أمام اللجنة الطبية الشرعية حتى الآن. وأكد زوج ضحية التكميم الأولى عبدالكريم جابر أن قضيته مضى عليها 35 شهرا، دون أن يصل إلى نتيجة أو حكم نهائي فيها، وأضاف أنه تعرف على طبيب التكميم من خلال مقاطع سناب شات، وأكد أنه انتابه الخوف من الجراحة في بداية الأمر، لكن الطبيب طمأنه ليتفقا على مبلغ الجراحة بقيمة 25 ألف ريال. وقال تم سداد المقابل، وأجريت الجراحة، لكن بعد 15 يوما شعرت زوجته بآلام وتوفيت، مما استدعى رفع دعوى لمحاسبة الطبيب الجراح، إلا أن الأمر ما زال معلقا حتى الآن -حسب قوله-.

وتابع زوج الضحية الأولى أنها شعرت بالإعياء من جراء الجراحة مما استدعى مراجعة طوارئ المستشفى وإجراء أشعة، وتعرضت لنوبة قلبية وجرى إنعاشها وأحيلت للعناية المركزة وقال إنه طلب الطبيب الجراح المشرف على العملية، إلا أنه لم يكن موجودا، بل تدخل أطباء آخرون لإنقاذها، ووجدوا 3 لترات من الدم المتجمع -حسب وصفه-، ووريدا متجلطا وبكتيريا، واضطروا لاستئصال الطحال. وأضاف أنه إزاء تدهور حالتها حصلوا على قبول لنقلها إلى مستشفى الهدا، لكن المستشفى الخاص رفض بحجة أن حالتها لا تسمح، لتتوفى بعد ذلك، مشددا على أنه يطالب الصحة بمحاسبة كل من تسبب في وفاتها.