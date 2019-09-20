عمرها 66 عاماً.. صورة نادرة للملك سلمان والملك فهد أمام علم المملكة

أظهرت صورة نادرة التقطت قبل 66 عاماً، خادم الحرمين الشريقين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مع شقيقه الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز، يقفان بجوار علم المملكة.

وبدا في الصورة التي التقطت في عام 1373هـ الموافق لعام 1953 م، الملك سلمان واقفاً أمام العلم وحاملاً سيفه، بينما كان الملك فهد ممسكاً بطرف العلم.

وقالت “دارة الملك عيدالعزيز” إن الصورة التقطت خلال الاحتفالات التي أقيمت بمناسبة تولي الملك سعود بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في البلاد.