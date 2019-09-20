احتفالاً باليوم الوطني.. الخطوط السعودية تطرح مليون تذكرة بسعر 99 ريالاً

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية طرح مليون مقعد بسعر 99 ريالاً للمقعد، احتفالاً باليوم الوطني الـ89، لافتة إلى أن العرض مطبّق على رحلات الاتجاه الواحد الداخلية.

وأوضحت أن العرض يشمل مليون مقعد للدرجة الاقتصادية، مشيرة إلى أن السعر لا يشمل ضريبة القيمة المضافة، وأن العرض متاح حسب توفّر المقاعد.

ودعت الشركة الراغبين إلى المبادرة بالحجز، مبينة أن فترة الحجز تبدأ من 20 سبتمبر وتمتد حتى 23 سبتمبر 2019، على أن تبدأ فترة السفر من 15 أكتوبر 2019 وحتى 31 مارس 2020.