البريد السعودي يصدر طابعاً تذكارياً بمناسبة اليوم الوطني الـ89

أصدرت مؤسسة البريد السعودي طابعاً تذكارياً بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة، استمرارًا لدور البريد في توثيق المناسبات الوطنية ورصد التطور التاريخي للوطن. ويحمل الطابع صورة سبع سنبلات ذهبية في إشارة لسبعة ملوك تولوا مقاليد الحكم في المملكة على مدى السنوات الـ 89، وإشارة أخرى إلى سبعة مشروعات عملاقة لم تشهد لها المملكة مثيلا دُشّنت في عصر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

والمشروعات السبعة العملاقة التي يشير إليها؛ هي: “نيوم” أقصى شمال غرب المملكة، “مدينة الملك سلمان للطاقة – سبارك” في المنطقة الشرقية، مدينة “وعد الشمال” الصناعية بالحدود الشمالية، “ميناء الملك عبدالله” على ساحل البحر الأحمر، “أمالا” وهي مدينة سياحية على ساحل البحر الأحمر، إضافةً إلى مشروع تطوير العلا الذي يهدف إلى تحويلھا لوجھة عالمية للتراث.