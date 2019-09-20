صورة تاريخية تجمع الملك سلمان والملك فهد تحت راية التوحيد

نشرت دارة الملك عبدالعزيز، صورة تاريخية تعود إلى أكثر من سبعة عقود، تجمع بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان والملك فهد، وهما يرفعان علم المملكة.

الصورة التي نشرتها دارة الملك عبدالعزيز -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- تعود إلى عام 1373هـ/1953م، وجمعت بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- والملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- ووصفتها دارة الملك عبدالعزيز بـ«رابة تسمو بالتوحيد للمجد والعلياء».

وتعود مناسبة التقاط الصورة الى احتفالات تولي الملك سعود الحكم، ويظهر فيها الملك سلمان وهو ممسك بسيف، بينما يمسك الملك فهد طرف العلم السعودي.

يذكر أن المملكة تحتفل يوم الإثنين المقبل 23 سبتمبر 2019م، باليوم الوطني الـ89.