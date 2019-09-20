صور توثق استعدادات أمانة وبلديات القصيم لليوم الوطني

أنهت أمانة منطقة القصيم كافة الاستعدادات لمناسبة اليوم الوطني 89، وأوضح أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي أن أمانة وبلديات منطقة القصيم سخرت كافة الإمكانيات لديها لإبراز مناسبة اليوم الوطني بالشكل المأمول والاحتفاء بهذه المناسبة الغالية على الجميع.

وأشار المجلي أن أمانة منطقة القصيم وبتوجيه من أمير المنطقة، الدكتور فيصل بن مشعل، ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي باشرت في وقت مبكر بالتجهيز لهذه المناسبة عبر تشكيل فريق عمل للإشراف ومتابعة تجهيزات اليوم الوطني بكافة الاتجاهات.

وأشار إلى أن أمانة منطقة القصيم أنهت تجهيزات احتفال أهالي منطقة القصيم بمناسبة اليوم الوطني والذي يقام برعاية أمير منطقة القصيم بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة يوم الإثنين القادم بعد صلاة العشاء.

كما تعمل بلديات المنطقة على تنظيم حزمة من الفعاليات الموزعة على خارطة المنطقة الحضرية، متضمنًا ذلك إقامة الاحتفالات الرسمية والعرضة السعودية وعروض الألعاب النارية.

وقد أنهت أمانة وبلديات منطقة القصيم تجميل وتحسين الشوارع بأٍعمال إضاءة الزينة الحديثة شاملة آلاف أعمدة الإنارة على الطرق الرئيسية والميادين وتركيب الأعلام الوطنية، بالإضافة إلى إنارة الجسور ومباني الأمانة بأحدث أنواع عروض الإضاءة التجميلية، بالإضافة إلى حملة إعلانية على الطرق العامة والميادين تحمل عبارات وصور الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية.