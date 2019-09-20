خطيبا المسجد الحرام والنبوي: اعتداءات بقيق وخريص: ضرب من الفساد في الأرض وانتهاك للحرمات

تناولت خطبتا الجمعة، في المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة، الاعتداء الآثم الجسيم الذي وقع على المنشأتين النفطيتين لهو ضرب من ضروب الفساد في الأرض وانتهاك صارخ للحرمات وتعظم شناعة هذا المنكر العظيم والجرم القبيح والجناية الفظيعة بكونه ظلما عظيما في شهر الله المحرم المعظم أحد الأشهر الحرم.

المسجد الحرام

أكد إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور فيصل غزاوي، في خطبته أن المؤمن الصادق لا يرضى أن تمس بلد الإسلام بسوء فضلا عن أن تكون بلادَ الحرمين بل يقف معاديا متصديا لكل من يريد التطاول على قيمها وثوابتها أو يسعى في إشاعة الفوضى فيها أو الاستجابة لمن يريد زعزعة الاستقرار والإخلال بأمنها.

وأشار إلى أن المحافظة على الأمن والاستقرار في مجتمعنا عبادة نتقرب بها إلى الله عز وجل، وهي مسؤولية الجميع، فلا بد من تكاتف الجهود في هذا المجال للتصدي لمن يحاول الإخلال بأمن البلاد والعباد والوقوفِ أمام كل دعوةٍ تُهدِّدُ الأمن، وتُزعزِعُ الاستقرار، فلا هناءَ في عيشٍ بلا أمن، ولا سعادة في مالٍ بلا استقرار.

ولفت الانتباه إلى ما أنعم به الله على العباد من نعم كثيرة وافرة وأوجب عليهم واجبات متعددة، منها أمنهم الذي يجب أن يحفظوه، ويعملوا على استدامته وبقائه وعدم انتهاك ما يخل به ويذهب آثاره المحمودة .

وأكد فضيلته أن الذين يروعون المسلمين ويقومون بالإخلال بأمنهم ويهددون مصالحهم الاقتصادية من أعظم الفساد في الأرض مستشهدا بقوله تعالى (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ؛ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ) وقال تعالى: (ولا تبغ الفساد في الأرض إِن الله لا يحب المفسدين): أي ولا تطلب الفساد في الأرض عن طريق البغي والظلم فإن الله لا يحبّ بغاة البغي والمعاصي.

وأوضح الشيخ غراوي أن الاعتداء الآثم الجسيم الذي وقع على المنشأتين النفطيتين لهو ضرب من ضروب الفساد في الأرض وانتهاك صارخ للحرمات وتعظم شناعة هذا المنكر العظيم والجرم القبيح والجناية الفظيعة بكونه ظلما عظيما في شهر الله المحرم المعظم أحد الأشهر الحرم التي قال الله فيها (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ)، فالظلم فيها يكون أشدَّ إثمًا وأعظمَ جرما لأنه جامع بين الجرأة على الله تعالى بارتكاب الذنوب والخطايا وامتهان حرمة ما حرمه الله وعظمه.

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المسجد النبوي

أوصى إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ عبدالبارئ الثبيتي, المسلمين بتقوى الله تعالى، وقال في خطبة الجمعة: “إن الإسلام يضع كل ما أودعه الله في الأرض من ثروات كبيرة وموارد ضخمة تحت يد البشرية لتحقيق معنى الاستقرار مستشهدا بقوله تعالى: (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)، مشيرا إلى أن الناس ينالهم بعض من مكر الماكرين وأذىً من كيد الكائدين وذلك ليمتحن الله صبرهم ويفضح المنافقين ومن في قلبه مرض من زيف شعاراتهم، وأوضح أن حياة الأمم فيها محطات ومنعطفات تظهر قيمتها وتبرز أصالة معدنها فحقيقة الأمم لا تظهر إلا عند اشتداد المحن وتتابع الفتن فتظهر صلابتها ورسوخ فهمها, مؤكداً أن كل تكاليف ومقاصد الشريعة وضروراتها جاءت لتثبيت دعائم الاستقرار في حياة البشرية ذلك أن تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق وهذه المقاصد لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة, ومشدداً على أن الإسلام رتب أشد الوعيد على الإفساد في الأرض ، فمن أفسد في الأرض ، وقوض معاني الاستقرار فهو مفسد.

وبين إمام وخطيب المسجد النبوي أن الحادث الأليم الذي وقع قبل أيام في محافظة بقيق وهجرة خريص وأسفر عن أثر في مقدرات وثروات دوت الخليج والأمة، عمل مأزوم، لن يحقق أهدافه الدنيئة، ولن يروم مراده الفاسد وسيبوء بالخسران المبين بفضل الله ثم بيقظة ولاة أمر هذه البلاد، وعزم رجال الأمن وحراس الثغور مستشهداً بقوله تعالى (وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً)، وأكد الثبيتي أنه إذ تجاوز المفسدون والمخربون الحد وطغوا وبغوا، فقد عوملوا بما يردعهم ليستقر حال دوت الخليج وتدورعجلة البناء والتنمية, مبينا أن المملكة العربية السعودية مع هذه الأحداث تزداد الوحدة فيها تماسكاً والصفوف تراصاً والوطن بصيرة لتحصين الحمى واستقرار الأمر وتعزيز الأمن والأمان.

وأوضح الشيخ الثبيتي أن هذه البلاد تمر بتحديات عظيمة إذ تتلاطم فيها الخطوب فهي مستهدفة لقطع جذورها فهي معقل الإسلام ومأرز الإيمان, مؤكداً أن مايميز هذه البلاد هو متانة بنائها وصلابة عودها.

وأفاد إمام وخطيب المسجد النبوي أن قوة الانتماء للوطن غريزة وفطرة جبل عليها المواطن تعزز الأمن بكل صوره وتقوي اللحمة الداخلية التي تحمي ممن يريد إحداث الفتن والقلاقل في دوت الخليج،, مشدداً على أن اجتماع الكلمة ووحدة الصف وتآلف القلوب طريق النصر وأساس التمكين, وقال: “إن أمن المملكة العربية السعودية أمن للأمة فهي قلبها النابض وخيرها عميم.