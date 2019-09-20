اليوم الوطني / مسؤولو الطائف : اليوم الوطني الـ 89 استحضار لما تحقق من نهضة تنموية للوطن العزيز



الطائف 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واس

رفع عدد من مسؤولي الطائف التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولسمو ولي عهده الأمين وللشعب بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 و ما حققته من إنجازات متلاحقة ونجاحات أبهرت العالم، وشكلت نهضة في شتى المجالات التنموية وعلى جميع الأصعدة المحلية والعالمية.

ونوه أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل بدور المواطن الذي يُعد أساس النجاح للرؤية، وهو من يقود التغيير والتطوير للوصول إلى وطن الحالمين ومبتغى المتطلعين، من خلال تحقيق شعار يوم الوطن "همة حتى القمة"، مبيناً أن مواقف المملكة أثبتت أنها قادرة بإذن الله على مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية مما عزز مكانتها عربياً وإسلامياً وعالمياً بحمد الله تعالى.

من جانبه أشار رئيس مجلس الغرف

من جهته أكد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية منير بن محمد ناصر بن سعد أن حكومة خادم الحرميين الشريفين - حفظه الله - تسعى لترسيخ الامن والأمان بأعلى المستويات، وتقدم للمواطن كل السبل الممكنة للتمكين وتوطين الكوادر السعودية وهي البذرة الأولى للتطوير وازدهار مستقبل المملكة.

بدوره أفاد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالله بن مرزوق العديم, أن اليوم الوطني يمثل فرحة وطن تتجسد في احتفال جميع المناطق السعودية ويشارك فيها جميع أبناء المملكة إلى جانب أصحاب الأعمال والدول الصديقة، تكسو تلك الاحتفالات وحدة سعودية وإنجازات تنموية شاهدة للعيان.

من جانبه, قال الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري : إن الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني للمملكة يجسد معنى الوطنية وتعزيز المسؤولية والحس الوطني والمتمثل في خدمة الوطن بشتى أشكال العطاء وفي مقدمتها التضحيات التي يبذلها جنودنا ورجال الأمن لنشر الأمان وحماية وصون مقدراته وثرواته والتي هي من أهم المقومات لتحفيز الريادة والإنتاج المحلي و الإبداع والابتكار فهي خطى ثابتة لتحقيق رؤية المملكة ومشهد واقعي تتزاحم فيه احتفالات ذكرى اليوم الوطني بالمنجزات الوطنية.

بدوره أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي أن يوم الوطن مناسبة غالية على القلوب ولها مكانة كبيرة على جميع المواطنين بشكل عام وفي الوسط التعليمي بشكل خاص ، مضيفاً أن ما يحدث من تطور للوطن طوال 89 عاماً ، كانت نشأته ونقلته النوعية في العلم والتعليم.

// انتهى //

16:54ت م

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الطائف 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسرفع عدد من مسؤولي الطائف التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولسمو ولي عهده الأمين وللشعب بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 و ما حققته من إنجازات متلاحقة ونجاحات أبهرت العالم، وشكلت نهضة في شتى المجالات التنموية وعلى جميع الأصعدة المحلية والعالمية.ونوه أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل بدور المواطن الذي يُعد أساس النجاح للرؤية، وهو من يقود التغيير والتطوير للوصول إلى وطن الحالمين ومبتغى المتطلعين، من خلال تحقيق شعار يوم الوطن "همة حتى القمة"، مبيناً أن مواقف المملكة أثبتت أنها قادرة بإذن الله على مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية مما عزز مكانتها عربياً وإسلامياً وعالمياً بحمد الله تعالى.من جانبه أشار رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي إلى ما حققته المملكة محلياُ وعالميًا من إنجازات اقتصادية وشراكات استراتيجية وضعتها في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمار، تحقيقاً لأهداف رؤية 2030، التي من أهمها جودة الحياة والاستثمار في العنصر البشري وخلق الفرص الاقتصادية للمواطن وعقد الشراكات العالمية ومضاعفة نسب التبادل التجاري إضافة إلى مجموعة من الأهداف التنموية.من جهته أكد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية منير بن محمد ناصر بن سعد أن حكومة خادم الحرميين الشريفين - حفظه الله - تسعى لترسيخ الامن والأمان بأعلى المستويات، وتقدم للمواطن كل السبل الممكنة للتمكين وتوطين الكوادر السعودية وهي البذرة الأولى للتطوير وازدهار مستقبل المملكة.بدوره أفاد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالله بن مرزوق العديم, أن اليوم الوطني يمثل فرحة وطن تتجسد في احتفال جميع المناطق السعودية ويشارك فيها جميع أبناء المملكة إلى جانب أصحاب الأعمال والدول الصديقة، تكسو تلك الاحتفالات وحدة سعودية وإنجازات تنموية شاهدة للعيان.من جانبه, قال الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري : إن الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني للمملكة يجسد معنى الوطنية وتعزيز المسؤولية والحس الوطني والمتمثل في خدمة الوطن بشتى أشكال العطاء وفي مقدمتها التضحيات التي يبذلها جنودنا ورجال الأمن لنشر الأمان وحماية وصون مقدراته وثرواته والتي هي من أهم المقومات لتحفيز الريادة والإنتاج المحلي و الإبداع والابتكار فهي خطى ثابتة لتحقيق رؤية المملكة ومشهد واقعي تتزاحم فيه احتفالات ذكرى اليوم الوطني بالمنجزات الوطنية.بدوره أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي أن يوم الوطن مناسبة غالية على القلوب ولها مكانة كبيرة على جميع المواطنين بشكل عام وفي الوسط التعليمي بشكل خاص ، مضيفاً أن ما يحدث من تطور للوطن طوال 89 عاماً ، كانت نشأته ونقلته النوعية في العلم والتعليم.// انتهى //16:54ت م0152

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كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / مسؤولو الطائف : اليوم الوطني الـ 89 استحضار لما تحقق من نهضة تنموية للوطن العزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.