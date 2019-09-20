اليوم الوطني / "نسائي تنمية أبوعريش" يحتفل غدًا بمناسبة اليوم الوطني



أبوعريش 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واس

تنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبوعريش ممثلة بوحدة التطوع غدًا، احتفالًا نسائيًا بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، ضمن فعاليات جمعيات ولجان أبوعريش التنموية, وذلك بقاعة بارادايس بالمحافظة.

ويتضمن الاحتفاء الذي تشارك فيه العديد من الفرق التطوعية فعاليات المسرح وبرامج الأطفال، وركن الرسم الحر والرسم على الوجه وركن التصوير وركن الأسر المنتجة وأركان الفرق التطوعية ، إلى جانب مسابقة لأجمل زي للأطفال .

// انتهى //

16:36ت م

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