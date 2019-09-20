اليوم الوطني / انطلاق فعاليات اليوم الوطني بالأحساء



الأحساء 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واس

انطلقت أمس، فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ 89 للمملكة بمحافظة الأحساء في عدد من المواقع، حيث تم تكوين عدد من اللجان لمتابعة سير الفعاليات التي تستمر أكثر من 10 أيام بالشكل المطلوب لتحقيق أهدافها.

وأكد وكيل محافظة الأحساء رئيس اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات معاذ بن إبراهيم الجعفري، أن الأحساء أنهت استعداداتها لإطلاق هذه الفعاليات في مدن وبلدات محافظة الأحساء حيث ستشهد تلك المواقع فعاليات متنوعة ومميزة تناسب جميع الفئات العمرية من أبناء الوطن الغالي والمقيمين بمناسبة اليوم الوطني للمملكة .

وبين الجعفري، أن اللجنة الإعلامية أطلقت مبادرة إثراء الإنتاج الإعلامي لفعاليات اليوم الوطني خلال اللقاء التنسيقي مع إعلاميي الأحساء, بحضور أكثر من 60 إعلامياً وإعلامية استعداداً لمواكبة هذا الحدث الوطني، كما تابعت اللجنة تركيب لوحات التهنئة باليوم الوطني 89 في شوارع الاحساء بالتعاون مع الأمانة.

وأوضحت اللجنة الإعلامية لفعاليات اليوم الوطني بالأحساء أن الجهات المشاركة في تنفيذ الفعاليات ستعمل على تنفيذ أكثر من 50 فعالية خاصة باليوم الوطني بدأت أمس الخميس بفعاليات ترفيه منوعة للعائلة في العثيم مول، ومجمع لولو هايبر ماركت، وأسواق القرية، كما ستقام اليوم فعاليات هيئة الترفية بجوار مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء

// انتهى //

16:35ت م

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الأحساء 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسانطلقت أمس، فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ 89 للمملكة بمحافظة الأحساء في عدد من المواقع، حيث تم تكوين عدد من اللجان لمتابعة سير الفعاليات التي تستمر أكثر من 10 أيام بالشكل المطلوب لتحقيق أهدافها.وأكد وكيل محافظة الأحساء رئيس اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات معاذ بن إبراهيم الجعفري، أن الأحساء أنهت استعداداتها لإطلاق هذه الفعاليات في مدن وبلدات محافظة الأحساء حيث ستشهد تلك المواقع فعاليات متنوعة ومميزة تناسب جميع الفئات العمرية من أبناء الوطن الغالي والمقيمين بمناسبة اليوم الوطني للمملكة .وبين الجعفري، أن اللجنة الإعلامية أطلقت مبادرة إثراء الإنتاج الإعلامي لفعاليات اليوم الوطني خلال اللقاء التنسيقي مع إعلاميي الأحساء, بحضور أكثر من 60 إعلامياً وإعلامية استعداداً لمواكبة هذا الحدث الوطني، كما تابعت اللجنة تركيب لوحات التهنئة باليوم الوطني 89 في شوارع الاحساء بالتعاون مع الأمانة.وأوضحت اللجنة الإعلامية لفعاليات اليوم الوطني بالأحساء أن الجهات المشاركة في تنفيذ الفعاليات ستعمل على تنفيذ أكثر من 50 فعالية خاصة باليوم الوطني بدأت أمس الخميس بفعاليات ترفيه منوعة للعائلة في العثيم مول، ومجمع لولو هايبر ماركت، وأسواق القرية، كما ستقام اليوم فعاليات هيئة الترفية بجوار مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء الرياضية وفعاليات الترفيه المنوعة في العثيم مول، ومجمع لولو هايبر ماركت، وأسواق القرية، ومدينة جواثا السياحية، إضافة إلى العرضة الفلكلور الشعبي للجاليات بساحة المدرسة الأميرية.// انتهى //16:35ت م0143

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.