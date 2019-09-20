 اليوم الوطني / أهالي مدينة السيح : يوم الوطن مناسبة غالية لتجديد الولاء لهذا الوطن المعطاء/ إضافة ثانية واخيرة

السيح 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسرفع عدد من المواطنين في مدينة السيح بمحافظة الخرج التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة اليوم الوطني الـ 89، معتبرين أنه يوم مجيد يعيشه الوطن والأمة بمشاعر فياضة من العز والفخر حيث تحققت للوطن ولمواطنيه منجزات خالدة ونقلة كبيرة بكل المقاييس وثمنوا الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لتعزيز فرص الحياة الكريمة التي يعيشها الجميع في مملكة الإنسانية.وأجمعوا في تصريحات بهذه المناسبة على أن مناسبة اليوم الوطني غالية يعتز بها أبناء المملكة لأنها من الثوابت الراسخة في ذاكرة الوطن مبدين سعادتهم بالاحتفاء بهذه المناسبة سنوياً حيث يتجدد الولاء والانتماء لهذا الوطن المعطاء.وأوضح عبدالعزيز بن عبدالرحمن الراجح العنقري ، أن إعلان قيام المملكة يُعد يوماً تاريخياً محفوراً في قلب كل مواطن ، نتذكر فيه جميعاً ذلك اليوم إذ أتم الله به النعمة على الملك عبدالعزيز - رحمه الله - بتوحيد أرجاء هذه البلاد المباركة ، بعد أن كانت تعيش فرقة ، أبدلها الله جل شأنه وحدةً وأمناً على يد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله -، الذي سيظل في قلوبنا وأمام العالم أجمع رمزاً لهذا الكيان الكبير، فقد كان لإعلان قيام هذه الدولة الفتية في شبه الجزيرة العربية وقعة محلياً وإقليمياً ودولياً ، إذ نالت اعتراف جميع الدول آنذاك ، وحظيتبالتقدير والاحترام - بفضل الله - أولاً ثم بفضل السياسة الحكيمة التي أنتهجها الملك المؤسس - رحمه الله - التي هي في الواقع ترجمة حقيقة لروح الدين الإسلامي ومنهجه السامي في العلاقة بين المجتمعات والدول.وأكد عبدالله بن عبدالعزيز العسكر ، أن المملكة ستظل دائمًا وأبداً محط اهتمام كل دول العالم ، لمكانتها الدينية والتاريخية بوصفها حاضنة الحرمين الشريفين ، بيت الله الحرام في مكة المكرمة ، ومسجد خاتم الأنبياء والمرسلين في المدينة المنورة ، أقدس بقعتين على وجهة الأرض ، ولموقعها الاستراتيجي المتميز ، ولما نعيشه اليوم من نهضة علمية وصناعية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله -.// يتبع //16:34ت م0140

اليوم الوطني / أهالي مدينة السيح : يوم الوطن مناسبة غالية لتجديد الولاء لهذا الوطن المعطاء / إضافة أولى

ونوه عبدالله بن محفوظ المعيذر ، بسياسة التوازن والاعتدال التي ينتهجها حكام المملكة منذ عهد الملك المؤسس حتى عهد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -. وأكسب هذا النهج والاستمرار عليه وتجذيره احترام العالم وثقته بسياسة المملكة وتوازنها والتعامل معها.

وسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار وأن نعود لمثل هذه المناسبة ونحن نعيش في تطور ونمو في ظل القيادة الرشيدة.

كما نوه فهد بن فواز المنيف, بالنهضة الشاملة التي تشهدها المملكة من أمن و آمان ورغد في العيش التي يحظى بها المواطن والمقيم في هذه البلاد مبرزاً الدور الذي قام به الملك عبدالعزيز - رحمه الله - في خدمة الإسلام وإرساء قواعد هذه البلاد على الكتاب والسنة واتخاذهما دستوراً ومنهجاً وتعاملاً وجهود أبناءه الذين ساروا على نهجه حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.

وأضاف أن الانجازات الكبيرة التي سجلها لهم التاريخ وشهدها العالم وأشاد بها العالم الإسلامي وفي مقدمتها تطبيق الكتاب والسنة واتخاذهما أساساً للحكم حتى ساد الأمن والاستقرار وعم النماء والرخاء جميع أرجاء الوطن وأديت الحقوق إلى أهلها ورفع الظلم وأصبح المقيم والمواطن في هذه البلاد ينعم بخيراتها ، مؤكداً أن ذلك من أكبر النعم وأجلها ويستوجب من الجميع رد الفضل لله ثم لأهله وهم قادة هذه البلاد .

ووصف عيسى بن عبدالعزيز المجلي اليوم الوطني بأنه ذكرى غالية وحدثاً تاريخياً خالداً في قلوب أبناء الوطن حيث أعلن فيه الملك عبدالعزيز - رحمه الله - توحيد هذا الكيان تحت مسمى المملكة العربية السعودية وجمع كلمتها على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ، وتحولت هذه البلاد بفضل من الله إلى منطقة خير وأمان ووحدة فتبدل خوفها أمنا وجهلها علماً وفقرها رخاءً وتخلفها تطوراً وتدفقت عليها الخيرات وارتفع شأنها مما اكسبها احترام وتقدير المجتمع الدولي وتبوأت بذلك مكانة مرموقة بين دول العالم ، مشيراً إلى المنجزات العديدة التي تحققت في مختلف المجالات.

ونوه رشيد بن عبدالله العنزي ، بما أفاض الله به على المملكة من الأمن والاستقرار وتوفر سبل الراحة والطمأنينة لأبنائها وهو ما حرص عليه الملك المؤسس - رحمه الله - وسار عليه من بعده أبنائه الملك سعود والملك فيصل والملك خالد والملك فهد والملك عبدالله - رحمهم الله - ليواصل من بعدهم المسيرة المباركة ملك الحزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الذي حرص على انتهاج هذا المسلك الطيب من اجل إحقاق الحق والعدل وإقامة شرع الله والحفاظ على الوحدة الوطنية والتلاحم ودفع مسيرة البناء والعطاء والتنمية الشمولية حتى وصلت بلادنا ولله الحمد إلى مستويات متقدمة من الرقي والازدهار في الميادين كافة.

وأشار خالد بن عبدالله العجلان ، إلى أن اليوم الوطني يحكي تجربة كفاح ونضال من أجل المواطن وتأكيد هويته الإسلامية وثقافته العربية والاحتفاء به لفته تربوية هدفها غرس معاني حب الوطن وتعزيز الانتماء له وترسيخ الهوية الوطنية لأبناء هذا الوطن وتأكيد الولاء لولاة أمرنا - حفظهم الله - وسدد على الخير خُطاهم.

وقال عبدالله بن عبدالرحمن الغملاس : إنه في ذلك اليوم التاريخي منذ أكثر من 89 عاما أعلن الملك المؤسس - رحمه الله - المخلص لدينه وأمته ووطنه ، توحيد أجزاء البلاد أرسى خلالها قواعد هذا الكيان الشامخ على هدى من كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين.

وأضاف أن أبناء المملكة سيذكرون هذه المناسبة المشرفة بإجلال وتقدير وإكبار للملك عبدالعزيز - رحمه الله - وما تحقق لهذه البلاد المترامية الأطراف من خير عظيم.

وبين مطلق بن عيد العتيبي ، أن الملك عبدالعزيز - رحمه الله - أرسى منهجاً قوياً وفريداً في عصره وسار أبناؤه من بعده على ذات المنهج الذي أرساه الموحد المجاهد حيث اكتمل نسيج الأمن ولم يتغير النهج ولا الهدف لأنهما مستمدان من شرع الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد أننا ننعم بفضل الله بقيادة حكيمة منذ عهد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله -.

وبين عبدالعزيز بن عبدالله الداعج ، أن بناء المملكة يمثل ملحمة بطولية تمكن فيها الملك عبدالعزيز - رحمه الله - من جمع قلوب وعقول المواطنين على هدف راسخ متين جعلهم يسابقون الزمن لإرساء قواعد هذا البناء العظيم الذي أستمر فيه البناء وتواصل الإنجاز عندما حمل

أبناء الملك عبدالعزيز الراية فتوالت الانجازات ، وصولاً للعهد الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.

وقال الداعج : إننا في يومنا الوطني نعيش التأسيس والإنجاز لأكبر وحدة عرفها الوطن العربي ، ونعيش الإنجاز في ضوء ما تحقق في مسيرة البناء ، ويحق لنا أن نفخر بما تحقق من منجزات يدركها القاصي والداني.

وألمح إلى ما تشهده المملكة من تطور ونمو في شتى المجالات وما تحقق من نجاحات على مستوى محاربة الإرهاب واستئصال جذوره سائلاً الله تعالى أن يحفظ وطننا ويديم عليه أمنه واستقراره ورخائه في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - رعاهما الله -.

// يتبع //

16:34ت م

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اليوم الوطني / أهالي مدينة السيح : يوم الوطن مناسبة غالية لتجديد الولاء لهذا الوطن المعطاء/ إضافة ثانية واخيرة

وقال خالد بن محمد اليوسف ، إن نعمة الأمن والأمان التي نعيشها في وطننا تُعد من أهم النعم لأنه لا يمكن تحقيق جانب التعبد لله على أتم وجه ولا يتحقق العيش السعيد في الأوطان دون وجودها, مؤكداً أن الأمن مسؤولية الجميع.

وأشار إلى أن كل مواطن في هذا اليوم التاريخي يقف وقفة إعزاز وفخر يمجد ما قام به الملك عبدالعزيز - رحمه الله - ورجاله وكل المخلصين والمحبين لوحدة الوطن وإعلاء كلمة التوحيد, متمنياً لهذه البلاد وشعبها كل العز والتقدم.

وأكد المهندس فهد بن سعد الكنهل ، أن اليوم الوطني للمملكة يحمل معانٍ عظيمة وسامية نستلهم منها العبر لمستقبلٍ مشرق بإذن الله ونجدّد فيه الولاء لقادة هذا الوطن الذي نفديه بأرواحنا وبكل غالٍ.

وقال نحن في هذا اليوم نستذكر مناسبة عزيزة على قلوبنا تحمل في طياتها أبعاد المستقبل لوطن العزّ الذي أنعم الله عليه بالمؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وما كان ليتحقق هذا النماء والرخاء في هذا الوطن لولا الله ومن ثم حكمته وبعد نظره حينما نادى وسعى في توحيد هذا الوطن الغالي تحت راية التوحيد وأصبحت بلادنا تنعم بالرخاء والازدهار.

وطالب الكنهل الجميع بأن يكون هذا اليوم دافعاً للجميع لاستشعار حجم المسؤولية تجاه بلادهم في الحفاظ على مقدراتها ومكتسباتها والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية في هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

ووصف عبدالله بن عبدالرحمن الودعاني مناسبة اليوم الوطني للمملكة بأنها من الذكريات الخالدة المتجددة وقال : إننا اليوم نعيش في رغد من العيش وطمأنينة وتطور في شتى مناحي الحياة واستغلال لموارد المملكة الاقتصادية في ظل قيادة حكيمة رشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله -.

وبين ناصر بن محمد السميح ، أن اليوم الوطني للمملكة هو يوم التوحيد والوحدة والتآخي والبناء وهي مناسبة عطره وغالية في قلوب كل أفراد المجتمع السعودي لأنه اليوم الذي تحققت فيه الآمال الكبيرة بتوحيد هذا الكيان تحت قيادة الملك عبدالعزيز - رحمه الله -.

وقال : إن اليوم الوطني فرصة لمراجعة مستوى الإنجاز وإجراء التقييم والمقارنة بما تحقـق خلال الأعوام الماضية و غرس مفاهيم الانتماء والولاء للدين والوطن وبذل الغالي والنفيس في سبيل رفعة وطننا من خلال الإقبال على العمل الجاد المنجز والتسلح بالقيم والأخلاق والعلم والجد والمثابرة والإخلاص.

وبين عبدالعزيز بن محمد الخرجي ، أن اليوم الوطني للمملكة يوم يُجدد فيه الولاء للقيادة الرشيدة ويُعد فرصة لإبراز ما تحقق من إنجازات وهو احتفاء بوحدة البلاد وانطلاقة مشرقة لآفاق المستقبل ، حيث حققت نموذجاً رائعاً لمعنى الوحدة والتضامن أسس دعائمها الملك عبدالعزيز ووضع قواعدها المتينة المستمدة من شرع الله وجمع شمل أبنائها ليبنوا معاً صرح هذا البلد الغالي.

وقال الخرجي : إننا كمواطنين نعتز كثيراً ببلادنا بماضيها التليد وأمجادها وبطولاتها ونفتخر بحاضرها وإنجازاتها ونهضتها في شتى المجالات والى جانب ذلك فنحن نستبشر لها بمستقبل باسم وغد مشرق حيث أضحت تتبوأ مكانة عظيمة على الصعيد الدولي والإقليمي في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

وأوضح أحمد بن عبدالرحمن المساعد ، إن مناسبة الاحتفال باليوم الوطني عزيزة وغالية على الجميع لما لهذا اليوم من إنجاز تاريخي ، وهذه المناسبة تجسد الإرادة القوية والعزيمة الصادقة في دفع مسيرة التطور.

وأشار إلى أن الاحتفال باليوم الوطني يؤكد مدى ما يكنه أبناء هذه البلاد لقادتهم, مثمناً ما تشهده المملكة من تطور في مختلف المجالات بفضل الدعم السخي من حكومتنا الرشيدة.

وأكد أن اليوم الوطني سيظل بإذن الله معلماً مهماً في تاريخ بلادنا ومنارة مضيئة تسترشد بها الأجيال من بعدنا على درب التقدم والخير والأمان والسلام كما أنه يوم مشرق بالإنجازات الرائعة العظيمة التي سطرت في كتب التاريخ وهي محل فخر واعتزاز.

// انتهى //

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