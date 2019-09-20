اليوم الوطني / مسؤولو الأحساء : اليوم الوطني ُيمثل تاريخاً فارقاً في مسيرة الوطن



الاحساء 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واس

رفع عدد من مسؤولي محافظة الأحساء التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، واصفين هذه المناسبة بالكبيرة والغالية على الجميع.

وقال وكيل محافظة الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري : "إن ملحمة التوحيد الخالدة بمفاصلها التاريخية ستبقى منقوشة في قلوب أبناء هذا الوطن الغالي جيلا بعد جيل، فهي تشكل مسيرة ملك وتطلع شعب وبناء وطن، مشيراً إلى أن هذه البلاد تمثل اليوم العمق العربي والإسلامي لما حباها الله به من شرف المكان والزمان، بخدمتها لبيت الله الحرام ومسجد نبيه الكريم، ومهوى لأفئدة المسلمين لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، وأن تكون قبلة أكثر من مليار مسلم في العالم في صلواتهم الخمس كل يوم.

فيما وصف مدير عام التعليم بمحافظة الأحساء أحمد بن محمد بالغنيم، اليوم الوطني بأنه يمثل تاريخاً فارقاً في مسيرة الوطن وعلامة بارزة تنقل ذاكرة الجيل المعاصر إلى قصة خالدة تحكي مرحلة الكفاح والبناء و التأسيس التي تمت بفضل الله عز وجل ثم بجهود قائدها الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- وأكمل مسيرتها أبناؤه الملوك البررة حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- حيث نعيش عهداً زاهراً تتحقق فيه إنجازات فريدة وقفزات تنموية كبيرة ليس لها حد، يوماً بعد يوم وصولاً إلى تحقيق مبادرات رؤية المملكة 2030 التي صاغ إبداعها سمو ولي العهد الأمين -حفظه الله-.

ونوه بما يحظى به قطاع التعليم من دعم لتطوير منظومته بالتركيز على نواتج التعلم لتخريج جيل متميز في معارفه ومهاراته وقيمه مواكبة لمستهدفات رؤية المملكة 2030 لأن يكون التعليم مرتكزا على التنمية والبناء.

بدوره أشار رئيس المؤسسة العامة للري الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك، إلى الدعم المستمر الذي يحظى به قطاع الري في الوطن والمنجزات الحضارية المتوالية التي أرست قاعدة متينة لحاضر زاهر وغد مشرق في وطن تتواصل فيه مسيرة الخير والنماء في ظل قيادة مباركة لخادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، داعياً لجنودنا ورجال أمننا البواسل الذين يذودون عن حمى الوطن أن يحفظهم ويرعاهم، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها.

من جانبه نوّه مدير عام مركز النخيل والتمور بمحافظة الأحساء المهندس خالد بن سعد الحسيني، بمسيرة النمو والتقدم والتطور في المملكة، منذ عهد الملك المؤسس وأبناؤه البررة من بعده.

فيما أفاد عام جمعية البر بالأحساء المهندس صالح بن عبدالمحسن آل عبدالقادر، أن مناسبة اليوم الوطني تحمل بين طياتها أعمال الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- ودوره البطولي والشجاعة التي تحلى بها التي كانت سببا بعد الله في توحيد أرجاء البلاد المباركة التي تشهد تطورا ملحوظا عاما بعد عام، واستشعار جهود أبناء الملك المؤسس الذين حرصوا أن تكون المملكة من أهم الدول في العالم نظير ما حققته من إنجازات وتطور في شتى المجالات، حتى عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- في خطى ثابته ومتسارعة نحو تحقيق رؤية الوطن 2030 وازدهار للاقتصاد الوطني.

بدوره قال مدير إدارة المراكز ورعاية المستفيدين عبدالمنعم بن عبدالعزيز الحسين: "إن هذه المناسبة الغالية تمر علينا ونحن نعيش وننعم في خيرات هذا البلد العظيم بإرثه وتطلعاته في ظل رؤية طموحة 2030 يراقب التاريخ ويكتب بمداد من ذهب أسطورة تحول سريعة وتطور متتابع في كافة الميادين ومناحي جودة الحياة، منوهاً بدعم القيادة للعمل الخيري.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء عبداللطيف بن محمد العرفج باسمه واسم أعضاء المجلس، أن مناسبة اليوم الوطني الـ 89 تأتي والمملكة تستلهم العبر والدروس من هذه المناسبة لتعميق الاعتزاز والولاء والانتماء والوفاء إلى الوطن وقيادته، منوهين بما حققته المملكة من تطور ونمو اقتصادي وإنجازات تنموية.

وأوضح أن القيادة ترسم للبلاد آفاقًا جديدة تعزز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي انطلقت مبادراتها وبرامجها ومشاريعها في كل أنحاء البلاد، من أجل خير وأمن ورفاه البلاد، معرباً عن فخره وقطاع أعمال في الأحساء بهذه الخطوات المباركة وتلك الإنجازات التي يحققها وطننا الغالي في فجر كل يوم جديد، داعيًا الله بالنصّر المؤزر لجنودنا البواسل المرابطين على حدود بلادنا الحبيبة.

// انتهى //

16:33ت م

0139





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / مسؤولو الأحساء : اليوم الوطني ُيمثل تاريخاً فارقاً في مسيرة الوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.