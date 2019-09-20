

الرياض 21 محرم 1441هـ الموافق 20 سبتمبر 2019م واس

استقبل معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، في مقر الوزارة بالرياض أمس، اللورد طارق أحمد الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لشؤون منع العنف الجنسي في حالات الصراع، وزير الدولة للكومنولث والأمم المتحدة في الخارجية البريطانية.

واطلع الدكتور أبوثنين، اللورد طارق خلال الاستقبال على جهود المملكة العربية

وأوضح أبوثنين، أن مثل هذا اللقاء يأتي ضمن إطار تطوير علاقات المملكة العربية السعودية مع الدول الصديقة، ولاطلاعهم على النقلات النوعية التي تحدث في البلاد على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي جعلت المملكة واحدة من أكثر الدول تأثيرًا وأهمية في العالم.

حضر اللقاء، معالي النائب لقطاع التنمية الاجتماعية الأستاذ ماجد الغانمي، وعدد من منسوبي الوزارة ووزارة الخارجية البريطانية.

// انتهى //

16:33ت م

0138



الرياض 21 محرم 1441هـ الموافق 20 سبتمبر 2019م واساستقبل معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، في مقر الوزارة بالرياض أمس، اللورد طارق أحمد الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لشؤون منع العنف الجنسي في حالات الصراع، وزير الدولة للكومنولث والأمم المتحدة في الخارجية البريطانية.واطلع الدكتور أبوثنين، اللورد طارق خلال الاستقبال على جهود المملكة العربية السعودية في مجال حقوق الإنسان، ومكافحة الإتجار بالبشر، كما أطلعه على جهود المملكة في تمكين المرأة على كافة المستويات، والتعديلات التي تمت مؤخرًا على نظام العمل، بما يتناغم مع رؤية المملكة 2030م.وأوضح أبوثنين، أن مثل هذا اللقاء يأتي ضمن إطار تطوير علاقات المملكة العربية السعودية مع الدول الصديقة، ولاطلاعهم على النقلات النوعية التي تحدث في البلاد على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي جعلت المملكة واحدة من أكثر الدول تأثيرًا وأهمية في العالم.حضر اللقاء، معالي النائب لقطاع التنمية الاجتماعية الأستاذ ماجد الغانمي، وعدد من منسوبي الوزارة ووزارة الخارجية البريطانية.// انتهى //16:33ت م0138

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الدكتور أبوثنين يستقبل الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لشؤون منع العنف الجنسي في حالات الصراع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.