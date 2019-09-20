السعودية اليوم / وفد منظمة الصحة العالمية يختتم جولته بمحافظة الطائف



الطائف 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واس

اختتم أمس وفد منظمة الصحة العالمية ، وفريق البرنامج في المملكة ، زيارته لمدينة الطائف, التي استغرقت يومين لاستكمال مناقشة معايير المنظمة لاعتماد الطائف مدينة صحية ضمن برنامج المدن الصحية.

واستكمل فريق التقييم مناقشة المعايير ، وأعضاء اللجنة التنفيذية واللجنة النسائية للبرنامج وفريق تطوعي الجامعة.

وتضمنت الزيارة جولة لعدة قطاعات حكومية وخاصة في المحافظة.

واستهلت الجولة في اليوم الأول إدارة التعليم بقسميها البنين والبنات حيث تمت مناقشة المعايير المطروحة مع مدير ادارة التعليم الدكتور طلال اللهيبي، وأعضاء وعضوات الإدارة, ثم انتقلت اللجنة لزيارة المدارس لاستكمال عرض تطبيق المعايير المعتمدة ميدانياً على الطلاب

والطالبات وهيئة التدريس واللجان الادارية والبرامج والانشطة التي جرى تفعيلها في المدارس تحت إشراف إدارة التعليم التي تضمن تحقيق أعلى معايير الجودة في التعليم بالمملكة.

بعد ذلك استكمل الوفد الزيارة للشؤون الصحية بالمحافظة مع مدير الشؤون الصحية بالطائف صالح المونس في مجمع الملك فيصل وتمت مناقشة المعايير الخاصة بوزارة الصحة، التي تضمنت حقوق المرضى والأم والطفل وبرامج المتابعة والرعاية وغيرها من المعايير المتطلبة لإيجاد خدمات صحية للفرد داخل بيئة صحية والحصول على الرعاية الطبية بكل المعايير الدولية.

وأكد المونس خلال الزيارة أن القيادة الرشيدة حريصة على توفير أجود انواع الرعاية الصحية بجميع الإدارات ولجميع فئات المجتمع في المملكة، ونحرص في مدينة الطائف والمناطق التابعة لها على تطبيق هذه المعايير التي تضمن تحقيق الأهداف المرجوة.

عقب ذلك زيارة الوفد لجمعية رعاية الأيتام في الطائف "كهاتين" وجرى استعراض إنجازات الجمعية والخدمات التي تقدمها ضمن المعايير المطلوبة حيث تمت رعاية أكثر من 5200 يتيم ويتيمة, بالإضافة لأكثر من 2000 أسرة كما تنوعت الخدمات التي تقدمها الجمعية للأيتام في الطائف بين مشاريع الكسوة وتأثيث المنازل والأجهزة الكهربائية والحقيبة المدرسية وإيجار المنازل.

واستكملت اللجنة في اليوم الثاني من الزيارة، مناقشة معايير اعتماد مدينة الطائف كمدينة صحية وذلك ضمن 80 معيار عالمي جرى اعتمادها مسبقا.

وقابلت اللجنة معالي محافظ الطائف رئيس اللجنة العامة لبرنامج المدن الصحية في الطائف سعد بن مقبل الميموني في مكتبه، حيث جرى تدشين مكتب ومعرض البرنامج في مدينة الطائف وإطلاق مبادرة الطائف بلا سمنة، ثم توجه الوفد لزيارة أمانة محافظة الطائف حيث كان في استقبالهم وكيل الأمين للخدمات الدكتور عبدالله الغامدي لاستكمال ومناقشة المعايير التي تخص أعمال الأمانة.

بعد ذلك زار الوفد أحد دور الإيواء السياحي واستعراض بقية المعايير التي تخص إدارات المرور والدفاع المدني والمعاهد التقنية والقروض والعمل التطوعي.

من جانبه أشار معالي محافظ الطائف إلى أن اعتماد الطائف كمدينة صحية سيتحقق - بمشيئة الله - بتضافر الجهود والعمل بالفريق نفسه وبصورة تكاملية بين مختلف الإدارات الحكومية والقطاع الخاص وأبناء وبنات المنطقة ، لتتمكن الطائف من تحقيق أعلى مستويات التخطيط والإنجاز وفق المعايير الموضوعة من منظمة الصحة العالمية، ولتسجل بصمتها على منظومة الشبكة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية.

بدوره أكد المنسق العام لبرنامج المدن الصحية علي المالكي وأعضاء البرنامج في اللجان لوفد منظمة الصحة العالمية حرصهم على تطبيق جميع المعايير وضمان استدامتها مستقبلاً بإذن الله لأن الطائف بيئة غنية بالمقومات الصحية وسنعمل جاهدين على تحقيق هذه البيئة لنكون

مثال يحتذى به في تقديم معايير الجودة بكل المقاييس وهذه الزيارة هي إضافة مميزة أعطتنا حافزاً إيجابياً للسعي والعمل مستقبلاً لتطوير هذه المعايير وتطبيقها وحصول الطائف بإذن الله على لقب المدينة الصحية عالمياً.

يذكر أن مفهوم استراتيجية المدن الصحية لايقتصر على تحسين المستوى الصحي فقط بل يمتد لتحقيق الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية المؤثرة على الصحة نتيجة لمستوى الجودة في المجتمع من خلال بث روح التكامل والتعاون لتعزيز الصحة العامة جعلها ذات أثر إيجابي ملموس في الواقع.

// انتهى //

16:29ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.