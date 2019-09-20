

محايل 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واس

تستعد محافظة محايل للاحتفال باليوم الوطني 89 للمملكة من خلال تجهيز الميادين والشوارع العامة والتقاطعات الرئيسة باللوحات التي تحتوي على صور الملك عبد العزيز - رحمه الله - وولاة الأمر - حفظهم الله - وكذلك العبارات الخاصة باليوم الوطني، إلى جانب تزيين أعمدة الإنارة وتوزيع الأعلام وبمقاسات مختلفة على الميادين العامة.

وأكد رئيس البلدية سعيد بن علي آل مصمع حرص البلدية وبتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير على المشاركة الفعالة في الاحتفاء بيوم الوطن والتذكير بملحمة توحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وتجديد المعاني والقيم العظيمة المرتبطة بذلك اليوم الفاصل في تاريخ الدولة

// انتهى //

16:23ت م

0133



محايل 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واستستعد محافظة محايل للاحتفال باليوم الوطني 89 للمملكة من خلال تجهيز الميادين والشوارع العامة والتقاطعات الرئيسة باللوحات التي تحتوي على صور الملك عبد العزيز - رحمه الله - وولاة الأمر - حفظهم الله - وكذلك العبارات الخاصة باليوم الوطني، إلى جانب تزيين أعمدة الإنارة وتوزيع الأعلام وبمقاسات مختلفة على الميادين العامة.وأكد رئيس البلدية سعيد بن علي آل مصمع حرص البلدية وبتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير على المشاركة الفعالة في الاحتفاء بيوم الوطن والتذكير بملحمة توحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وتجديد المعاني والقيم العظيمة المرتبطة بذلك اليوم الفاصل في تاريخ الدولة السعودية ، من خلال إتاحة الفرصة لأهالي المحافظة للاحتفاء باليوم الوطني.// انتهى //16:23ت م0133

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / محافظة محايل تستعد للاحتفال باليوم الوطني الـ 89 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.