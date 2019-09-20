اليوم الوطني / كشافة المملكة يتنافسون في 7 مجالات بمناسبة اليوم الوطني الــ 89



الرياض 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واس

أعلنت جمعية الكشافة العربية

وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي ، أن المسابقة تتضمن أفضل فيديو يتناول جهود الكشافة في خدمة ضيوف الرحمن ، مشترطة أن ألا يكون الفيديو قد نشر سابقاً، وألا تتجاوز مدته 5 دقائق ، ومسابقة في أفضل فكرة لمشروع على أن الا تزيد صفحاته عن 5 صفحات بمقاس A4، وأن يحتوي المشروع على صور أو نموذج للتوضيح، وأن يتضمن فكرة علمية جديدة أو فكرة مطورة ـ أو يعالج مشكلة من مشاكل البيئة، وأن يكون قابلاً للتطبيق في الواقع.

وتضمنت المجالات مسابقة لأفضل تغريدة ، على أن تتضمن أهمية الأسرة وأنها الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الأمم ، وأن ألا تتجاوز كلماتها (20) كلمة، وتكون باللغة العربية الفصحى ، وأن تكون من كتابة المشارك، وغير منقولة وفيها التزام بالآداب العامة ، وسيتم تقييمها بناءً على جمال الأسلوب، وحسن الصياغة، وعدد مرات الريتويت لها، ومسابقة في أفضل سناب على أن يتضمن أفضل الطرق لتطوير قدراتنا في مجال الاقتصاد، ويكون من إنتاج المشارك نفسه ويمتلك حقوقها ويرفق ما يثبت ذلك ، وفق الضوابط الشرعية ، وألا تتجاوز مدته 200 ثانية ، واستخدام جميع التقنيات لصناعة الفيديو، مع مراعاة الإبداع في الفكرة والتنفيذ ، والجودة في التعبير، وحسن اختيار الكلمات المعبرة ، وإضافة حساب جمعية الكشافة على سناب شات @scouts-ksa ، ومسابقة في أفضل صورة فوتوغرافية على أن تتضمن مجموعة من الخدمات التي تقدم في تخزين الموارد ونقله بطريقة احترافية ، مع حداثة الصورة ووضوح فكرتها ، وغير معدلة برامج التصميم ، ومسابقة أفضل لوحة فنية على أن تتضمن اللوحة كيفية الاستفادة من الطاقة المستمدة من الموارد الطبيعية لازدهار اقتصادنا ، ومسابقة في أفضل تصميم إنفو جرافيك على أن يتضمن نظام التقدم الكشفي إلكتروني يربطه بالأسرة والجهات الأخرى التي يقدم لها الكشاف إسهاماته.

// انتهى //

16:17ت م

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الرياض 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسأعلنت جمعية الكشافة العربية السعودية عن تنفيذها مسابقة في 7 مجالات ، ضمن روزنامة برامجها في النسخة العاشرة من المشروع الكشفي الوطني " أنا الوطن " التي تُنفذها بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة ، وتُشارك فيه قطاعات الجمعية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة .وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي ، أن المسابقة تتضمن أفضل فيديو يتناول جهود الكشافة في خدمة ضيوف الرحمن ، مشترطة أن ألا يكون الفيديو قد نشر سابقاً، وألا تتجاوز مدته 5 دقائق ، ومسابقة في أفضل فكرة لمشروع على أن الا تزيد صفحاته عن 5 صفحات بمقاس A4، وأن يحتوي المشروع على صور أو نموذج للتوضيح، وأن يتضمن فكرة علمية جديدة أو فكرة مطورة ـ أو يعالج مشكلة من مشاكل البيئة، وأن يكون قابلاً للتطبيق في الواقع.وتضمنت المجالات مسابقة لأفضل تغريدة ، على أن تتضمن أهمية الأسرة وأنها الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الأمم ، وأن ألا تتجاوز كلماتها (20) كلمة، وتكون باللغة العربية الفصحى ، وأن تكون من كتابة المشارك، وغير منقولة وفيها التزام بالآداب العامة ، وسيتم تقييمها بناءً على جمال الأسلوب، وحسن الصياغة، وعدد مرات الريتويت لها، ومسابقة في أفضل سناب على أن يتضمن أفضل الطرق لتطوير قدراتنا في مجال الاقتصاد، ويكون من إنتاج المشارك نفسه ويمتلك حقوقها ويرفق ما يثبت ذلك ، وفق الضوابط الشرعية ، وألا تتجاوز مدته 200 ثانية ، واستخدام جميع التقنيات لصناعة الفيديو، مع مراعاة الإبداع في الفكرة والتنفيذ ، والجودة في التعبير، وحسن اختيار الكلمات المعبرة ، وإضافة حساب جمعية الكشافة على سناب شات @scouts-ksa ، ومسابقة في أفضل صورة فوتوغرافية على أن تتضمن مجموعة من الخدمات التي تقدم في تخزين الموارد ونقله بطريقة احترافية ، مع حداثة الصورة ووضوح فكرتها ، وغير معدلة برامج التصميم ، ومسابقة أفضل لوحة فنية على أن تتضمن اللوحة كيفية الاستفادة من الطاقة المستمدة من الموارد الطبيعية لازدهار اقتصادنا ، ومسابقة في أفضل تصميم إنفو جرافيك على أن يتضمن نظام التقدم الكشفي إلكتروني يربطه بالأسرة والجهات الأخرى التي يقدم لها الكشاف إسهاماته.// انتهى //16:17ت م0132

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