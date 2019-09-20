 اليوم الوطني / منسوبو التعليم بمنطقة حائل يعبّرون عن سعادتهم وفخرهم بذكرى اليوم الوطني للمملكة 89/ إضافة أولى واخيرة

حائل 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسعبر عدد من مسؤولي التعليم بمنطقة حائل عن سعادتهم وفخرهم بهذا اليوم الذي وحّد به المؤسس الملك عبد العزيز -طيّب الله ثراه - هذا الوطن الغالي رافعين أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله – وإلى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل و إلى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب المنطقة و إلى الشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة العزيزة.وقال مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف بن محمد الثويني : إننا نستشعر بهذه المناسبة الغالية ما قدمه الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وأبنائه البررة من بعده الملوك - رحمهم الله – من جهود بإقامة دولة راسخة قوية ، مؤكداً أنه في ظل قائد الحزم والإنجاز خادم الحرمين الشريفين و سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والمملكة تتربع في مقدمة دول العالم في ثقلها السياسي والانفتاح الاقتصادي والمعرفي و الثقافي وكلنا "همة حتى القمة " لتحقيق الرؤية الثاقبة ٢٠٣٠ ، في ظل هذا التطور المذهل الذي يعتمد على أبناء وبنات الوطن في شتى المجالات، والإنجازات و التغيرات و التطورات النوعية المتتالية التي أبهرت العالم ولفتت أنظار الجهات الدولية ، داعياً إلى الحفاظ على مكتسبات الوطن والدفاع عن مقدساته و ترابه الطاهر .وأضاف الدكتور الثويني " إن التعليم في المملكة يتسق مع نهضة وتطور الوطن ، بنظرة ثاقبة لصناعة جيل واعي متعلم طموح يساهم في تحقيق رؤية ٢٠٣٠ ، حيث تهتم وزارة التعليم بصناعة سواعد وأبناء مستقبل هذا الوطن و تعمل على تجويد و تمهين التعليم لتحقيق نواتج التعلم المأمولة لبناء الإنسان السعودي القادر والمؤهل ، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ لنا عقيدتنا و أمننا و أماننا و استقرارنا و يحرس حدودنا و مقدساتنا و مكتسباتنا و ينصر جنودنا و رجال أمننا البواسل و يديم علينا وحدتنا و لحمتنا و ازدهارنا في ظل قيادتنا الرشيدة .من جانبه عبر مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية يحيى العماري عن فخره واعتزازه بهذه المناسبة الغالية وبالمنجزات الحضارية الفريدة والشواهد الكبيرة التي أرست قاعدة متينة لحاضر زاه وغدٍ مشرق في وطن تتواصل فيه مسيرة الخير والنماء وتتجسد فيه معاني الوفاء لقادة أخلصوا لشعبهم وتفانوا في رفعة بلدهم حتى أصبحت له مكانة كبيرة بين الأمم .وقال : إن هذه المناسبة العطرة نستلهم منها الدروس والعبر من سيرة القائد الفذ الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه- الذي استطاع بحنكته ونافذ بصيرته ، وقبل ذلك بإيمانه الراسخ بالله جل وعلا أن يضع قواعد هذا البناء الشامخ ويشيد منطلقاته وثوابته التي ما زلنا نقتبس منها حاضرنا ونستشرف بها ملامح ما نتطلع إليه في الغد – إن شاء الله - من الرقي والتقدم في سعينا الدائم لكل ما من شأنه رفعة الوطن ورفاهية وكرامة المواطن .// يتبع //16:11ت م0130

اليوم الوطني / منسوبو التعليم بمنطقة حائل يعبّرون عن سعادتهم وفخرهم بذكرى اليوم الوطني للمملكة 89/ إضافة أولى واخيرة

من جهته أبان مساعد المدير العام للخدمات المساندة بتعليم حائل عوده عبدالعزيز عوده الشمري أن هذه المناسبة الخالدة تمر على المواطنين والمواطنات ‏بالمملكة ونحن نتمتع بالأمن والأمان ومزيداً من التطور والإنجازات لهذا الوطن بحول الله وقوته ثم بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - داعياً إلى المحافظة على هذه الإنجازات واستحضار تلك التضحيات في سبيل تأسيس هذا الوطن الشامخ وما سار عليه أبنائه ‏البررة ‏من بعده ليحققوا لنا كل هذه المفاخر العظيمة .

ونوه عوده الشمري بعهد الحزم والعزم عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – حفظهما الله – والشعور بالفخر والاعتزاز بانتمائنا ‏إلى هذا الوطن العظيم وما يتحقق فيه من إنجازات أبهرت العالم أجمع على جميع الأصعدة ، سائلاً الله أن يحفظ وطننا ويوفق قادتنا لما فيه الخير والصلاح .

بدوره أشاد مساعد المدير العام للشؤون المدرسية بتعليم حائل عبدالعزيز بن محمد الحميّان بما تشهده المملكة من تطور وأمن وأمان وعز ورخاء، ومشاركة في مسيرة البناء والنماء بهمة عالية ترتكز على الرؤية الوطنية الاستراتيجية الواعدة 2030 المُلهمة لنا بقراءة واعية للماضي ورؤية مُبدعة للمستقبل ، مشيراً إلى أننا نحتفي في مملكتنا الغالية بمناسبة يومنا الوطني المجيد، بمشاعر الحب والانتماء لنُعبّر عن مدى إعجابنا وفخرنا بملحمة بطولة التأسيس، ومواصلة البناء الذي بدأه مؤسس هذا الكيان الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - والذي استطاع أن يؤسس هذه الدولة عندما نقل بحنكته وقيادته الوطن والمواطن من طور حضاري إلى آخر أكثر رُقياً وتقدماً وازدهاراً ، وأكمل أبناؤه الملوك من بعده مسيرة البناء والنماء في هذا الوطن المعطاء بخُطى واثقة ومُلهمة للأجيال.

ودعا الحميّان المجتمع التعليمي للمشاركة في مسيرة البناء والنماء والازدهار وأن يكونوا قدوة صالحة في تعميق كل معاني الولاء والانتماء لثرى هذا الوطن الطاهر المعطاء.

فيما عبرت مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية للبنات فوزية بنت جوفان الجنيدي عن سعادتها بالمناسبة ال، 89 لتوحيد المملكة على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه - وقالت " أن هذه المناسبة الغالية تذكرنا بالإصرار والجدية في بناء مستقبل مشرق لبلادنا وجعل راية هذا الوطن عالية خفاقة شامخة ، محققين رؤية المملكة 2030 وأن نكون خط الدفاع الأول عن كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن هذا الوطن وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان ورخاء العيش والسؤدد والحياة الكريمة في ظل شريعة سمحاء وبقيادة ملك العزم والحزم والإنجاز " .

// انتهى //

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