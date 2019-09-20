فيديو.. حارس الظفرة يتحدث عن طموحات فريقه بعد الخسارة من الجزيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف خالد السناني، حارس مرمى الظفرة الإماراتي، عن استهداف فريقه التتويج بأحد لقبي كأس الخليج العربي أو كأس رئيس دولة الإمارات في الموسم الجديد، وذلك بعدما استهل الفريق مشواره بدوري الخليج العربي بالخسارة أمام الجزيرة.

وتعرض الظفرة للخسارة في افتتاحية دوري الخليج العربي أمام الجزيرة، مساء الخميس، بثنائية نظيفة، في لقاء أقيم خارج قواعده.

وفي حديث لـ"العين الرياضية" بعد مباراة الجزيرة، قال السناني: "حاولنا أن نعود للمباراة ولكن لم يرد الله لنا ذلك، لاعبونا قدموا مجهوداً خرافياً كما نقول".

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وأضاف السناني: "الجميع يعرف أن الطقس يتسبب في التعب، لكنها مباراة للنسيان، وسنبدأ التفكير في المباراة المقبلة التي سيكون لنا طموح أكبر خلالها".



وأتم حارس الظفرة تصريحاته قائلا: "من حق أي لاعب أن يطمع في تحقيق لقب الكأس لأنه غالٍ على الأندية كلها، وطموحنا الأكبر في بطولة الكأس، بالإضافة إلى احتلال مرتبة طيبة في الدوري".

وبلغ الظفرة نهائي كأس رئيس الدولة في الموسم الماضي، قبل أن يتعرض للخسارة بهدفين مقابل هدف أمام فريق شباب الأهلي دبي.