التسجيل في بوابة المستقبل moe.gov.sa نظام نور 1441

يبحث الكثيرون عن رابط وخطوات التسجيل في بوابة المستقبل التي تم إطلاقها من قبل وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، بهدف التحويل إلي نظام تعليم رقمي يمكن للطالب من خلالها المتابعة من المنزل بشكل إلكتروني مع المعلم أيضا ويحتاج الطلاب إلي معرفة تسجيل الدخول بسبب نسيان كلمة المرور أو أسم المستخدم ولكن يمكن استعادته بسهولة من خلال خوات بسيطة ، من خلال البريد الإلكتروني الذي تم تسجيل به العضوية علي بوابة المستقبل.

التسجيل في بوابة المستقبل

نقدم لكم متابعي موقع نجوم مصرية خطوات التسجيل في بوابة المستقبل من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول علي موقع بوابة المستقبل.

ثم الضغط علي كلمة تسجيل دخول، سوف يتطلب منك إدخال اسم المستخدم والرقم السري، ثم رمز التحقق.

بعد تسجيل الدخول سوف يظهر المقررات التابعة للطالب.

قم بالضغط علي الملف الشخصي الموجود يسار الصفحة.

ثم انقر علي تحديث البيانات، قم بوضع البريد الإلكتروني الذي تود أستقبال رسالة التوثيق الخاصة بالحساب.

سوف تجد المعلومات الخاصة بك رقم الجوال وتاريخ الميلاد.

يمكن أستعادة كلمة المرور من خلال نظام نور

ثم النقر علي أيقونة المزيد ثم النقر علي كلمة نسيت اسم المستخدم أو كلمة المرور.

قم بوضع رقم الهوية الخاصة بالطالب ورمز التحقق.

ثم الضغط علي التالي وقم بوضع البريد الإلكتروني.

نظام نور

يقدم موقع نظام نور العديد من الخدمات مثل معرفة نتائج الطلاب بجميع المراحل الدراسية في المملكة العربية السعودية، ويمكن للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور الدخول عليه من خلال إدخال الرقم السري، ويعتبر نظام نور من أهم الأنظمة التعليمية في العالم العربي لأنه يتميز بالدقة والسهولة في الاستخدام، وتقديم العديد من الأخبار الخاصة بالعملية التعليمية، ويتميز بدقة المعلومات والسرية التامة للبيانات ونتائج الامتحانات لجميع المراحل التعليمية المرحلة الابتدائية والمتوسط والثانوي من خلال إدخال رقم الهوية.