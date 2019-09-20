السعودية | عسير تحتفل باليوم الوطني.. بـ6 منصات عرض تراثية وفنية

شكرا لقرائتكم عسير تحتفل باليوم الوطني.. بـ6 منصات عرض تراثية وفنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تنظم إمارة عسير احتفالات بمناسبة اليوم الوطني 89 للسعودية، ضمن فعاليات "همة حتى القمة"، وذلك خلال مجموعة من الفعاليات والعروض الفنية والشعبية، التي ستمتد على مساحة 4 كيلومترات، تبدأ من جامع الملك فيصل وصولاً إلى حديقة أبو خيال بالجهة الغربية من الحزام الدائري في مدينة أبها.

تجسيد لمعاني الصمود

وتتوزع فعاليات الاحتفال على 6 منصات رئيسية بشاشات عرض عملاقة ومسارح تستقبل الفقرات الترفيهية والشعبية، بالإضافة للمسيرات الاستعراضية والعروض التراثية والثقافية والترفيهية، حيث سيكون أهالي مدينة أبها والقرى المحيطة على موعد مع استعراض خاص غير مسبوق يقام للمرة الأولى في منطقة عسير.

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وستعكس فقرات الحفل قيم الاعتزاز والفخر بأبطال على الحد الجنوبي، وتُثمن تضحياتهم في إطار استعراضي يترجم المشاعر الوطنية الراسخة في قلوب كافة أطياف المجتمع، ويجسد معاني الصمود وأعلى درجات الجاهزية والاستعداد الممزوجة بمواصلة مسيرة التنمية والتطور.

وحدة وترابط

وتبدأ فعاليات الاحتفال في يوم 23 محرم 1441 هجري الموافق 22 سبتمبر 2019 من الساعة 2 ظهراً وحتى الساعة 11 مساءً، لتجسد فقراتها الثوابت الوطنية وتقدم رسالة واضحة تحمل معاني الوحدة الوطنية وترابط كافة مناطق السعودية.

إلى ذلك، أوضحت الهيئة العامة للترفيه أن منطقة عسير ستشهد عددا من الفعاليات وعروضا للألعاب النارية بسد أبها، من 19 إلى 23 سبتمبر، وملتقى الهمة بخميس مشيط بقرية بن حمسان. كما سيكون هناك تجارب السعودية، وتشمل تسلق الجبال وصناعة الفخار وخلط العطور، وفعالية تقنية الحريق، والمؤثرات السينمائية الخاصة، وتجربة تصوير فيلم بالجوال، وجميع الفعاليات ستكون على طريق الملك خالد بن عبدالعزيز.