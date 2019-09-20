السعودية | هجوم أرامكو.. 80 إعلامياً يتفقدون المنشأتين المتضررتين

شكرا لقرائتكم هجوم أرامكو.. 80 إعلامياً يتفقدون المنشأتين المتضررتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - زار أكثر من 80 إعلامياً من وسائل إعلام عالمية، المواقع المتضررة من العدوان التخريبي الذي استهدف معامل ‎بقيق و خريص، واطلعوا على جهود ‎أرامكو السعودية في إصلاح الأضرار في وقت قياسي.



وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان أكد، الثلاثاء الماضي، عودة الإمدادات البترولية لما كانت عليه قبل العمل الإرهابي.

في حين، قال الرئيس التنفيذي لأرامكو، أمين الناصر، الثلاثاء، إنه تم إخماد الحرائق التي تسبب بها هجوم على منشأتين للشركة بأقل من 7 ساعات.

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واعتبر الناصر أن أرامكو أكثر شركة يمكن الوثوق بها في العالم.

مفخرة وطنية

في حين أكد الأمين العام للهيئة العليا للأمن الصناعي العميد محمد الهبدان، للوفود الإعلامية المحلية والعالمية التي زارت معامل بقيق وخريص، أن سرعة الاستجابة وتفعيل خطط الطوارئ من قبل رجال الأمن الصناعي بأرامكو، مفخرة وطنية، كما أن الدعم الكبير والمساندة المستمرة من الأجهزة الأمنية المختصة تأكيد للعمل المؤسسي لمنظومة أمن المرافق الحيوية في المملكة.

وقال بحسب وكالة "واس": "إنه بدعم مستمر من قبل صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي، فإن جاهزية واحترافية أجهزة الأمن الصناعي في المرافق الحيوية، تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بهذه المنظومة منذ 44 عاماً".

وشدد العميد الهبدان على أن نسبة التزام المرافق الحيوية بتعليمات الهيئة العليا للأمن الصناعي في مجالات السلامة والوقاية من الحريق والاستجابة للحالات الطارئة، متقدمة جداً.