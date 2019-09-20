محمد بن مسعود - الدمام - نشرت وزارة الداخلية، مقطع فيديو استعرضت من خلاله جهود قطاعاتها المختلفة خلال احتفالية اليوم الوطني 89. الفيديو الذي عُنون بجملة #احتزم_وراك_وطن، تضمن إبراز جهود رجال الأمن بمختلف القطاعات التابعة للوزارة، ودورها -بفضل الله- في حفظ الأمن وخدمة الوطن والمواطن. الفيديو بدأ باستعراض العمل الميداني للقطاعات الأمنية مع عبارات منها "يهون كل شيء قدامك لما تعرف أن وراك وطناً.. وراك وطن يمهّد لك طريق النجاحات، وراك وطن يسندك في كل عثرة، وراك وطن يضحي إذا انسدت قدامك أبوابك، وراك وطن يسهر لأجل عينك تنام، وقلبك يهنأ مع أحبابك، وراك وطن جاهز وواقف وقت البطولة والمواقف". الفيديو اختتم بعبارة: "كل عام وظهرنا مسنود بأغلى وطن".

20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441 03:49 PM "الداخلية" تستعرض جهود قطاعاتها في اليوم الوطني بـ "فيديو" .. احتزم وراك وطن "الداخلية" تستعرض جهود قطاعاتها في اليوم الوطني بـ "فيديو" .. احتزم وراك وطن نشرت وزارة الداخلية، مقطع فيديو استعرضت من خلاله جهود قطاعاتها المختلفة خلال احتفالية اليوم الوطني 89. Advertisements الفيديو الذي عُنون بجملة #احتزم_وراك_وطن، تضمن إبراز جهود رجال الأمن بمختلف القطاعات التابعة للوزارة، ودورها -بفضل الله- في حفظ الأمن وخدمة الوطن والمواطن. الفيديو بدأ باستعراض العمل الميداني للقطاعات الأمنية مع عبارات منها "يهون كل شيء قدامك لما تعرف أن وراك وطناً.. وراك وطن يمهّد لك طريق النجاحات، وراك وطن يسندك في كل عثرة، وراك وطن يضحي إذا انسدت قدامك أبوابك، وراك وطن يسهر لأجل عينك تنام، وقلبك يهنأ مع أحبابك، وراك وطن جاهز وواقف وقت البطولة والمواقف". الفيديو اختتم بعبارة: "كل عام وظهرنا مسنود بأغلى وطن". الكلمات المفتاحية

، "الداخلية" تستعرض جهود قطاعاتها في اليوم الوطني بـ "فيديو" .. احتزم وراك وطن ،

المصدر : الخليج 365

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