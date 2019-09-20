، الجهات الحكومية بينبع تُنهي الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني ،

محمد بن مسعود - الدمام - الفعاليات تتضمن أكبر مسيرة بَحرية وطنية بمشاركة كل الفئات أنهت محافظة ينبع -بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة- الاستعداد للاحتفال باليوم الوطني من خلال حزمة من الفعاليات المتنوعة والهادفة، والتي تستهدف جميع الأعمار من الجنسين.

وتتضمن الفعاليات أكبرَ مسيرة بحرية وطنية بمشاركة الأهالي، إضافة لتوزيع 3500 عَلَم وفِرَق للأطفال، ومسيرة للخيول، ومعرض فن تشكيلي، ومرسم حر، ومسرح طفل، وأوبريت وطني، وأمسية غنائية جميعها تُقام بشرم ينبع.. أما في المنطقة التاريخية فسوف يقام بها فعاليات بيت الصايغ للفنون، ومنها فنون موسيقية وفنون تشكيلية ومَرسم حر.

وكثّف قطاع الخدمات المساندة التابع للهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية، استعداداته لمواكبة الاحتفال باليوم الوطني الـ89 للمملكة بالمسرح المفتوح بالواجهة البحرية؛ حيث ازدانت الشوارع الرئيسية بالمكعبات المضيئة في طرق مدينة ‎ينبع الصناعية بشعار ‎همة حتى القمة؛ احتفالًا باليوم الوطني.

وتقام في الواجهة البحرية ألعاب نارية وفنون ومسرح ومسابقات للأطفال وعروض أبرويت.

وأنهت اللجنة المنظمة بتعليم محافظة ينبع برئاسة مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي، استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ89 للمملكة.

يأتي ذلك حرصًا على إبراز دور المؤسس في لَمّ الشمل وتوحيد البلاد وتعزيز حب الوطن، والانتماء له في نفوس النشء؛ من خلال العديد من البرامج التي تُظهر الدور والمكانة التي تحظى بها المملكة العربية السعودية بين دول العالم بمشاركة من الأجهزة الحكومية بالمحافظة في فعاليات اليوم الوطني.

وقال رئيس قسم النشاط الطلابي بإدارة التعليم ياسر بن صالح النزاوي: الإدارة التعليمية استعدّت منذ وقت مبكر، وأعدت برنامجًا متكاملًا للاحتفال بهذه المناسبة لمدة أربعة أيام؛ حيث يبدأ البرنامج يوم الاثنين الموافق 24 من شهر محرم، وينتهي يوم الخميس الموافق 27 من الشهر ذاته لعام 1441هـ.

وأضاف: تشمل الفعاليات المُقامة العديد من العروض الترفيهية المتنوعة والبرامج الوطنية المصاحبة للاحتفال، والتي تتمثل في: زيارات ميدانية لمدارس المحافظة من قِبَل مشرفي النشاط والقيادات التربوية، والمشاركة في احتفالات المحافظة بمعرض اليوم الوطني #همة_التعليم _للوطن_قمة بمشاركة جميع طلاب وطالبات المحافظة، إضافة إلى مشاركات ثقافية على مستوى مدارس المحافظة، وزيارة أسرة التعليم لمحافظ ينبع بمشاركات طلاب وطالبات المحافظة.

وأردف: تم توزيع المهمات على اللجان بحسب تخصصها لتنفيذ البرامج والفعاليات للاحتفال بهذه المناسبة الغالية على أبناء هذا الوطن المعطاء.

وتابع: هذا اليوم الذي يأتي في كل عام يمثل لنا الفخر والاعتزاز كأبناء للتعليم لنرفع من خلاله أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.

وعقدت إدارة فرع جامعة طيبة بمحافظة ينبع اجتماعًا خاصًّا باللجنة المنظمة لفعاليات اليوم الوطني الـ89 تحت شعار "همة حتى القمة" برئاسة المشرف على فرع الجامعة بينبع الدكتور زهير بن سليمان مالكي، ونقل المشرف في بداية الاجتماع توجيهات مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني، بضرورة تنظيم فعاليات وبرامج تليق بمناسبة اليوم الوطني وترقى لأهمية الحدث.

وشهد الاجتماع، الذي حضره عدد من عمداء ووكلاء الكليات ومديري الإدارات، مناقشةَ العديد من الآراء والمقترحات التي تَقَدّم بها الحضور، واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيالها بإقامة المحاضرات والندوات في الكليات، والتنويه بأهمية اليوم الوطني وما يجسّده من ألفة وتلاحم بين القيادة والشعب، وترسيخ الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن وتنمية القيم الوطنية، والتذكير بنعم الله على وطننا ومنها الأمن والأمان.

وقدّم المشرف شكره لجميع الحضور، وقال: سنعمل وفق منظومة واحدة متكاملة لإبراز هذا اليوم المجيد وما تَحقق لوطننا من إنجازات في مختلف المجالات في ظل الدعم والاهتمام والرعاية بالوطن ومواطنيه من لدن قيادتنا الرشيدة.

الجهات الحكومية بينبع تُنهي الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني Advertisements صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-20 أنهت محافظة ينبع -بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة- الاستعداد للاحتفال باليوم الوطني من خلال حزمة من الفعاليات المتنوعة والهادفة، والتي تستهدف جميع الأعمار من الجنسين.

وتتضمن الفعاليات أكبرَ مسيرة بحرية وطنية بمشاركة الأهالي، إضافة لتوزيع 3500 عَلَم وفِرَق للأطفال، ومسيرة للخيول، ومعرض فن تشكيلي، ومرسم حر، ومسرح طفل، وأوبريت وطني، وأمسية غنائية جميعها تُقام بشرم ينبع.. أما في المنطقة التاريخية فسوف يقام بها فعاليات بيت الصايغ للفنون، ومنها فنون موسيقية وفنون تشكيلية ومَرسم حر.

وكثّف قطاع الخدمات المساندة التابع للهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية، استعداداته لمواكبة الاحتفال باليوم الوطني الـ89 للمملكة بالمسرح المفتوح بالواجهة البحرية؛ حيث ازدانت الشوارع الرئيسية بالمكعبات المضيئة في طرق مدينة ‎ينبع الصناعية بشعار ‎همة حتى القمة؛ احتفالًا باليوم الوطني.

وتقام في الواجهة البحرية ألعاب نارية وفنون ومسرح ومسابقات للأطفال وعروض أبرويت.

وأنهت اللجنة المنظمة بتعليم محافظة ينبع برئاسة مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي، استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ89 للمملكة.

يأتي ذلك حرصًا على إبراز دور المؤسس في لَمّ الشمل وتوحيد البلاد وتعزيز حب الوطن، والانتماء له في نفوس النشء؛ من خلال العديد من البرامج التي تُظهر الدور والمكانة التي تحظى بها المملكة العربية السعودية بين دول العالم بمشاركة من الأجهزة الحكومية بالمحافظة في فعاليات اليوم الوطني.

وقال رئيس قسم النشاط الطلابي بإدارة التعليم ياسر بن صالح النزاوي: الإدارة التعليمية استعدّت منذ وقت مبكر، وأعدت برنامجًا متكاملًا للاحتفال بهذه المناسبة لمدة أربعة أيام؛ حيث يبدأ البرنامج يوم الاثنين الموافق 24 من شهر محرم، وينتهي يوم الخميس الموافق 27 من الشهر ذاته لعام 1441هـ.

وأضاف: تشمل الفعاليات المُقامة العديد من العروض الترفيهية المتنوعة والبرامج الوطنية المصاحبة للاحتفال، والتي تتمثل في: زيارات ميدانية لمدارس المحافظة من قِبَل مشرفي النشاط والقيادات التربوية، والمشاركة في احتفالات المحافظة بمعرض اليوم الوطني #همة_التعليم _للوطن_قمة بمشاركة جميع طلاب وطالبات المحافظة، إضافة إلى مشاركات ثقافية على مستوى مدارس المحافظة، وزيارة أسرة التعليم لمحافظ ينبع بمشاركات طلاب وطالبات المحافظة.

وأردف: تم توزيع المهمات على اللجان بحسب تخصصها لتنفيذ البرامج والفعاليات للاحتفال بهذه المناسبة الغالية على أبناء هذا الوطن المعطاء.

وتابع: هذا اليوم الذي يأتي في كل عام يمثل لنا الفخر والاعتزاز كأبناء للتعليم لنرفع من خلاله أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.

وعقدت إدارة فرع جامعة طيبة بمحافظة ينبع اجتماعًا خاصًّا باللجنة المنظمة لفعاليات اليوم الوطني الـ89 تحت شعار "همة حتى القمة" برئاسة المشرف على فرع الجامعة بينبع الدكتور زهير بن سليمان مالكي، ونقل المشرف في بداية الاجتماع توجيهات مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني، بضرورة تنظيم فعاليات وبرامج تليق بمناسبة اليوم الوطني وترقى لأهمية الحدث.

وشهد الاجتماع، الذي حضره عدد من عمداء ووكلاء الكليات ومديري الإدارات، مناقشةَ العديد من الآراء والمقترحات التي تَقَدّم بها الحضور، واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيالها بإقامة المحاضرات والندوات في الكليات، والتنويه بأهمية اليوم الوطني وما يجسّده من ألفة وتلاحم بين القيادة والشعب، وترسيخ الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن وتنمية القيم الوطنية، والتذكير بنعم الله على وطننا ومنها الأمن والأمان.

وقدّم المشرف شكره لجميع الحضور، وقال: سنعمل وفق منظومة واحدة متكاملة لإبراز هذا اليوم المجيد وما تَحقق لوطننا من إنجازات في مختلف المجالات في ظل الدعم والاهتمام والرعاية بالوطن ومواطنيه من لدن قيادتنا الرشيدة. 20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441 03:42 PM الفعاليات تتضمن أكبر مسيرة بَحرية وطنية بمشاركة كل الفئات الفعاليات تتضمن أكبر مسيرة بَحرية وطنية بمشاركة كل الفئات أنهت محافظة ينبع -بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة- الاستعداد للاحتفال باليوم الوطني من خلال حزمة من الفعاليات المتنوعة والهادفة، والتي تستهدف جميع الأعمار من الجنسين.

وتتضمن الفعاليات أكبرَ مسيرة بحرية وطنية بمشاركة الأهالي، إضافة لتوزيع 3500 عَلَم وفِرَق للأطفال، ومسيرة للخيول، ومعرض فن تشكيلي، ومرسم حر، ومسرح طفل، وأوبريت وطني، وأمسية غنائية جميعها تُقام بشرم ينبع.. أما في المنطقة التاريخية فسوف يقام بها فعاليات بيت الصايغ للفنون، ومنها فنون موسيقية وفنون تشكيلية ومَرسم حر.

وكثّف قطاع الخدمات المساندة التابع للهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية، استعداداته لمواكبة الاحتفال باليوم الوطني الـ89 للمملكة بالمسرح المفتوح بالواجهة البحرية؛ حيث ازدانت الشوارع الرئيسية بالمكعبات المضيئة في طرق مدينة ‎ينبع الصناعية بشعار ‎همة حتى القمة؛ احتفالًا باليوم الوطني.

وتقام في الواجهة البحرية ألعاب نارية وفنون ومسرح ومسابقات للأطفال وعروض أبرويت.

وأنهت اللجنة المنظمة بتعليم محافظة ينبع برئاسة مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي، استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ89 للمملكة.

يأتي ذلك حرصًا على إبراز دور المؤسس في لَمّ الشمل وتوحيد البلاد وتعزيز حب الوطن، والانتماء له في نفوس النشء؛ من خلال العديد من البرامج التي تُظهر الدور والمكانة التي تحظى بها المملكة العربية السعودية بين دول العالم بمشاركة من الأجهزة الحكومية بالمحافظة في فعاليات اليوم الوطني.

وقال رئيس قسم النشاط الطلابي بإدارة التعليم ياسر بن صالح النزاوي: الإدارة التعليمية استعدّت منذ وقت مبكر، وأعدت برنامجًا متكاملًا للاحتفال بهذه المناسبة لمدة أربعة أيام؛ حيث يبدأ البرنامج يوم الاثنين الموافق 24 من شهر محرم، وينتهي يوم الخميس الموافق 27 من الشهر ذاته لعام 1441هـ.

وأضاف: تشمل الفعاليات المُقامة العديد من العروض الترفيهية المتنوعة والبرامج الوطنية المصاحبة للاحتفال، والتي تتمثل في: زيارات ميدانية لمدارس المحافظة من قِبَل مشرفي النشاط والقيادات التربوية، والمشاركة في احتفالات المحافظة بمعرض اليوم الوطني #همة_التعليم _للوطن_قمة بمشاركة جميع طلاب وطالبات المحافظة، إضافة إلى مشاركات ثقافية على مستوى مدارس المحافظة، وزيارة أسرة التعليم لمحافظ ينبع بمشاركات طلاب وطالبات المحافظة.

وأردف: تم توزيع المهمات على اللجان بحسب تخصصها لتنفيذ البرامج والفعاليات للاحتفال بهذه المناسبة الغالية على أبناء هذا الوطن المعطاء.

وتابع: هذا اليوم الذي يأتي في كل عام يمثل لنا الفخر والاعتزاز كأبناء للتعليم لنرفع من خلاله أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.

وعقدت إدارة فرع جامعة طيبة بمحافظة ينبع اجتماعًا خاصًّا باللجنة المنظمة لفعاليات اليوم الوطني الـ89 تحت شعار "همة حتى القمة" برئاسة المشرف على فرع الجامعة بينبع الدكتور زهير بن سليمان مالكي، ونقل المشرف في بداية الاجتماع توجيهات مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني، بضرورة تنظيم فعاليات وبرامج تليق بمناسبة اليوم الوطني وترقى لأهمية الحدث.

وشهد الاجتماع، الذي حضره عدد من عمداء ووكلاء الكليات ومديري الإدارات، مناقشةَ العديد من الآراء والمقترحات التي تَقَدّم بها الحضور، واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيالها بإقامة المحاضرات والندوات في الكليات، والتنويه بأهمية اليوم الوطني وما يجسّده من ألفة وتلاحم بين القيادة والشعب، وترسيخ الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن وتنمية القيم الوطنية، والتذكير بنعم الله على وطننا ومنها الأمن والأمان.

وقدّم المشرف شكره لجميع الحضور، وقال: سنعمل وفق منظومة واحدة متكاملة لإبراز هذا اليوم المجيد وما تَحقق لوطننا من إنجازات في مختلف المجالات في ظل الدعم والاهتمام والرعاية بالوطن ومواطنيه من لدن قيادتنا الرشيدة.

، الجهات الحكومية بينبع تُنهي الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني ،

المصدر : الخليج 365

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