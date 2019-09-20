، خطباء الجمعة في جازان: حان وقت القضاء على التجاوزات الإيرانية ،

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أجمع أئمة وخطباء الجوامع بمنطقة جازان؛ أن الاعتداء الآثم الجسيم الذي وقع على المنشآت النفطية ما هو إلا إفساد في الأرض وأن التجاوزات الإيرانية خطر على الجميع، وحان الوقت للقضاء عليهم بتكاتف الجميع.
وبينوا أن ما قاموا به من استهداف لهو دربٌ من دروب الفساد في الأرض وانتهاكٌ صارخٌ للحرمات، وأكدوا على تعظم شناعة هذا المنكر العظيم والجرم القبيح والجناية الفظيعة؛ بكونه ظلماً عظيماً في شهر الله المحرّم المعظم؛ أحد الأشهر الحُرم.
وقال الخطباء، إن الميليشيات تجاوزت الخطوط الحمراء بالاعتداء على الآمنين والنساء والأطفال، وهذا ما ثبت عند استهداف أراضي المملكة، وأثبتت أنها لا تحترم القوانين الدولية لانتهاكها تكراراً ومراراً هذه القوانين باستهداف الأبرياء وقبلها حاولوا استهداف الحرم المكي، والتي باءت بالفشل إثر تصدي القوات السعودية لها.
كما طالب الخطباء الجميع بالمساهمة في التوعية وتعرية هذه الفئة الضالة الخارجة عن الدين والعرف، وإتباع التعلميات التي تصدر الجهات المعنية في مثل هذه الأزمات، فالوطن هو البيت الكبير الذي يضم الجميع ولابد من المحافظة على هذا البيت وعدم السماح لكائن من كان بالمساس به والاعتداء عليه.
خطباء الجمعة في جازان: حان وقت القضاء على التجاوزات الإيرانيةفهد كاملي الخليج 365 2019-09-20
أجمع أئمة وخطباء الجوامع بمنطقة جازان؛ أن الاعتداء الآثم الجسيم الذي وقع على المنشآت النفطية ما هو إلا إفساد في الأرض وأن التجاوزات الإيرانية خطر على الجميع، وحان الوقت للقضاء عليهم بتكاتف الجميع.
وبينوا أن ما قاموا به من استهداف لهو دربٌ من دروب الفساد في الأرض وانتهاكٌ صارخٌ للحرمات، وأكدوا على تعظم شناعة هذا المنكر العظيم والجرم القبيح والجناية الفظيعة؛ بكونه ظلماً عظيماً في شهر الله المحرّم المعظم؛ أحد الأشهر الحُرم.
وقال الخطباء، إن الميليشيات تجاوزت الخطوط الحمراء بالاعتداء على الآمنين والنساء والأطفال، وهذا ما ثبت عند استهداف أراضي المملكة، وأثبتت أنها لا تحترم القوانين الدولية لانتهاكها تكراراً ومراراً هذه القوانين باستهداف الأبرياء وقبلها حاولوا استهداف الحرم المكي، والتي باءت بالفشل إثر تصدي القوات السعودية لها.
كما طالب الخطباء الجميع بالمساهمة في التوعية وتعرية هذه الفئة الضالة الخارجة عن الدين والعرف، وإتباع التعلميات التي تصدر الجهات المعنية في مثل هذه الأزمات، فالوطن هو البيت الكبير الذي يضم الجميع ولابد من المحافظة على هذا البيت وعدم السماح لكائن من كان بالمساس به والاعتداء عليه.
20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441
03:36 PM
شددوا على إفساد الميليشيات في الأرض وتجاوزها كل الخطوط الحمراء
أجمع أئمة وخطباء الجوامع بمنطقة جازان؛ أن الاعتداء الآثم الجسيم الذي وقع على المنشآت النفطية ما هو إلا إفساد في الأرض وأن التجاوزات الإيرانية خطر على الجميع، وحان الوقت للقضاء عليهم بتكاتف الجميع.
وبينوا أن ما قاموا به من استهداف لهو دربٌ من دروب الفساد في الأرض وانتهاكٌ صارخٌ للحرمات، وأكدوا على تعظم شناعة هذا المنكر العظيم والجرم القبيح والجناية الفظيعة؛ بكونه ظلماً عظيماً في شهر الله المحرّم المعظم؛ أحد الأشهر الحُرم.
وقال الخطباء، إن الميليشيات تجاوزت الخطوط الحمراء بالاعتداء على الآمنين والنساء والأطفال، وهذا ما ثبت عند استهداف أراضي المملكة، وأثبتت أنها لا تحترم القوانين الدولية لانتهاكها تكراراً ومراراً هذه القوانين باستهداف الأبرياء وقبلها حاولوا استهداف الحرم المكي، والتي باءت بالفشل إثر تصدي القوات السعودية لها.
كما طالب الخطباء الجميع بالمساهمة في التوعية وتعرية هذه الفئة الضالة الخارجة عن الدين والعرف، وإتباع التعلميات التي تصدر الجهات المعنية في مثل هذه الأزمات، فالوطن هو البيت الكبير الذي يضم الجميع ولابد من المحافظة على هذا البيت وعدم السماح لكائن من كان بالمساس به والاعتداء عليه.
، خطباء الجمعة في جازان: حان وقت القضاء على التجاوزات الإيرانية ،
المصدر : الخليج 365
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