اليوم الوطني / ‏عسير تحتفي بإنجازات أبناءها في يوم الوطن



أبها 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واس

اعلنت إمارة منطقة عسير عن إقامة احتفلات المنطقة لـ ‫اليوم_الوطني_89 للمملكة، تحت شعار ‏همة_حتى_القمة، بفعاليات منوعة تحتفي بالوطن وانجازات أبنائه وجنوده البواسل .

وفي إطار حرصها على أن يكون الاحتفال باليوم الوطني لهذا العام منصةً للاحتفاء بأبناء منطقة عسير من أصحاب الإنجازات الرائدة، فسيستهل البرنامج الخطابي لفعاليات الاحتفال باليوم الوطني في عسير بآيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ حاتم عبدالله آل رايزة، أحد أبناء المنطقة الحاصل على المركز الأول في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم كاملاً.

وتتوزع فعاليات الاحتفال باليوم الوطني في مدينة أبها على 6 منصات رئيسية بشاشات عرض عملاقة ومسارح تستقبل الفقرات الترفيهية والشعبية، ويتم من خلالها نقل المسيرات الاستعراضية والعروض الثراثية والثقافية والترفيهية.

وتركز الاحتفالية على بطولات رجال الأمن والجنود البواسل المرابطين على الحدود ، وتحتفي بأسر الشهداء الأبطال اللذين ضحو بدمائهم وارواحهم دفاعاً عن الوطن.

// انتهى //

15:43ت م

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