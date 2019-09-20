اليوم الوطني / "أمانة الشمالية" تبدأ استعداداتها للاحتفال اليوم الوطني



عرعر 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واس

بدأت أمانة منطقة الحدود الشمالية والبلديات التابعة لها، استعداداتها للاحتفال اليوم الوطني 89 من خلال تزيين 11950 عامود إنارة في مدينة عرعر والمحافظات التابعة لها، وإضاءة الجسور، وتعليق 6730 علمًا على الطرق الرئيسة والمداخل الجانبية، وإضاءة 19 مبنى بالإضاءة الجمالية.

ودعمت الأمانة المرافق العامة بـ17 شاشة تبث البرامج الوطنية، إلى جانب تزيين 41 ميدانًا بالحدائق العامة، ونشر 670 لوحة تعبيرية لليوم الوطني.

// انتهى //

15:32ت م

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