اليوم الوطني / قيادات مجلس الغرف السعودية يهنئون القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89



الرياض 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واس

هنأ مجلس الغرف

ورفع رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي, باسم المجلس ونيابة عن قطاع الأعمال السعودي بالمملكة أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ين عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهدة الأمين ـ حفظهما الله ـ وللشعب السعودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ال89 ، منوها بما حققته المملكة محلياُ وعالميًا من إنجازات اقتصادية وشراكات استراتيجية وضعتها في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمار، تحقيقاً لأهداف رؤية 2030، التي من أهمها جودة الحياة والاستثمار في العنصر البشري وخلق الفرص الاقتصادية للمواطن وعقد الشراكات العالمية ومضاعفة نسب التبادل التجاري إضافة الى مجموعة من الأهداف التنموية.

من جهته هنأ نائب رئيس مجلس الغرف السعودية منير بن محمد ناصر بن سعد القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة ال89 ، مؤكداً أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تسعى

لترسيخ الأمن والأمان بأعلى المستويات، وتقدم للمواطن كل السبل الممكنة للتمكين وتوطين الكوادر السعودية وهي البذرة الأولى للتطوير وازدهار مستقبل المملكة.

بدوره أفاد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالله بن مرزوق العديم, أن اليوم الوطني يمثل فرحة وطن تتجسد في احتفال جميع المناطق السعودية ويشارك فيها جميع أبناء المملكة إلى جانب أصحاب الأعمال والدول الصديقة، تكسو تلك الاحتفالات وحدة سعودية و إنجازات تنموية شاهدة للعيان.

من جانبه, قال الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري: إن الاحتفال باليوم الوطني للمملكة يجسد معنى الوطنية وتعزيز المسؤولية والحس الوطني والمتمثل في خدمة الوطن بشتى أشكال العطاء وفي مقدمتها التضحيات التي يبذلها جنودنا ورجال الأمن لنشر الأمان وحماية وصون مقدراته وثرواته والتي هي من أهم المقومات لتحفيز الريادة والإنتاج المحلي و الابداع والابتكار فهي خطى ثابتة لتحقيق رؤية المملكة ومشهد واقعي تتزاحم فيه احتفالات اليوم الوطني بالمنجزات الوطنية .

// انتهى //

15:19ت م

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الرياض 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسهنأ مجلس الغرف السعودية وقطاع الأعمال السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ين عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ والشعب السعودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ال89 و ما حققته من إنجازات متلاحقة ونجاحات أبهرت العالم، وشكلت نهضة في شتى المجالات التنموية وعلى جميع الأصعدة المحلية والعالمية.ورفع رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي, باسم المجلس ونيابة عن قطاع الأعمال السعودي بالمملكة أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ين عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهدة الأمين ـ حفظهما الله ـ وللشعب السعودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ال89 ، منوها بما حققته المملكة محلياُ وعالميًا من إنجازات اقتصادية وشراكات استراتيجية وضعتها في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمار، تحقيقاً لأهداف رؤية 2030، التي من أهمها جودة الحياة والاستثمار في العنصر البشري وخلق الفرص الاقتصادية للمواطن وعقد الشراكات العالمية ومضاعفة نسب التبادل التجاري إضافة الى مجموعة من الأهداف التنموية.من جهته هنأ نائب رئيس مجلس الغرف السعودية منير بن محمد ناصر بن سعد القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة ال89 ، مؤكداً أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تسعىلترسيخ الأمن والأمان بأعلى المستويات، وتقدم للمواطن كل السبل الممكنة للتمكين وتوطين الكوادر السعودية وهي البذرة الأولى للتطوير وازدهار مستقبل المملكة.بدوره أفاد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالله بن مرزوق العديم, أن اليوم الوطني يمثل فرحة وطن تتجسد في احتفال جميع المناطق السعودية ويشارك فيها جميع أبناء المملكة إلى جانب أصحاب الأعمال والدول الصديقة، تكسو تلك الاحتفالات وحدة سعودية و إنجازات تنموية شاهدة للعيان.من جانبه, قال الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري: إن الاحتفال باليوم الوطني للمملكة يجسد معنى الوطنية وتعزيز المسؤولية والحس الوطني والمتمثل في خدمة الوطن بشتى أشكال العطاء وفي مقدمتها التضحيات التي يبذلها جنودنا ورجال الأمن لنشر الأمان وحماية وصون مقدراته وثرواته والتي هي من أهم المقومات لتحفيز الريادة والإنتاج المحلي و الابداع والابتكار فهي خطى ثابتة لتحقيق رؤية المملكة ومشهد واقعي تتزاحم فيه احتفالات اليوم الوطني بالمنجزات الوطنية .// انتهى //15:19ت م0116

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