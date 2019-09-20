اليوم الوطني / افتتاح معرض "همة شبابنا" ضمن احتفالات اليوم الوطني بالمدينة المنورة



المدينة المنورة 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واس

انطلقت بالمدينة المنورة أمس, أعمال وفعاليات معرض "همة شبابنا", الذي يُقام بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني الـ89 للمملكة.

ويهدف المعرض الذي يأتي ضمن مبادرات "خير أمة", لتعزيز قيمة المواطنة, ويُشارك في تنفيذ فعالياته عدد من الجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة.

وتتضمن فعاليات المعرض الذي يستمر لخمسة أيام, عرضاً متنوعاً للفنون الشعبية, ومساحات للرسم التشكيلي, ومسابقات للأطفال وعدد من الفعاليات الأخرى, التي تستهدف فئة الشباب لإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن مشاعرهم بمختلف الوسائل تجاه الوطن الغالي.

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15:14ت م

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