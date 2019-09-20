السعودية اليوم / مشاركات حكومية وخاصة ضمن معرض المؤتمر الدولي للبيئة في عسير



أبها 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واس

شهد المعرض المصاحب للمؤتمر الدولي الأول للبيئات الجبلية شبه الجافة، الذي اختتمت فعالياته أمس في أبها، مشاركات متعددة شملت العديد من الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات ذات العلاقة بالبيئة في منطقة عسير.

واحتضن المعرض ركنين لجامعة الملك خالد وجامعة بيشة، قدمتا خلالهما عدد من البحوث العلمية والدراسات والبحوث الخاصة بمجالات البيئة في المنطقة، فيما شاركت جمعية آفاق خضراء البيئية، وجمعية اليسر المعنية بمزارع المورينجا، والجمعية التعاونية للنحالين بمنطقة عسير، ورابطة عسير الخضراء، ورابطة بللسمر للبيئة، والمؤسسة العامة للري، والجمعية العمانية للمياه، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بأركان استعرضوا خلالها ابرز أنشطتهم وخدماتهم المقدمة لأهالي المنطقة، إلى جانب مشاركات منوعة للأسر المنتجة في عسير قدّموا عبرها أشهر المنتجات والمشغولات اليدوية والفضيات والمأكولات والملبوسات والتحف الشعبية التي تعكس تراث منطقة عسير.

وامتزجت ألوان الفن التشكيلي بالمعرض من خلال ركن شاركن فيه فنانات عسير بلوحاتهن الفنية، حيث حظي المعرض بتوافد الزوار من ضيوف المؤتمر المشاركين على المستوى الدولي والمحلي، واطلعوا خلاله على ماتمتلكه المنطقة من امكانات بيئية متعددة وتنوع في طبيعتها.

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15:14ت م

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