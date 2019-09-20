السعودية اليوم / مدير بريد المنطقة الشرقية يجتمع بمسؤولي البريد بمحافظة الأحساء



الأحساء 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واس

عقد مدير عام بريد المنطقة الشرقية أحمد البليهد أمس، اجتماعاً, مع مدير بريد محافظة الأحساء عبدالعزيز الذكرالله, ورؤساء الأقسام والمكاتب والشعب البريدية في المحافظة جرى خلاله تعريف منسوبي البريد على رؤية ورسالة مؤسسة البريد الحديثة، وإطلاعهم على إستراتيجية المؤسسة الذي اعتمدها معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي مؤخراً.

وقدم مدير بريد المنطقة الشرقية المساعد محمد الدهان وسامي الهوشان، خلال الاجتماع شرحاً مفصلاً عن استراتيجية البريد السعودي وأهدافه وطموحه في الفترة القادمة.

وفي ختام الاجتماع جرى فتح باب المشاركة والمناقشة والاستماع للاقتراحات التي تسهم في تحقيق رؤية ورسالة المؤسسة وزيادة إيراداتها مقابل تقديم خدمات لوجستية وبريدية.

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15:13ت م

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