اليوم الوطني / هيئة الأمر بالمعروف بحائل تنهي استعدادها لمناسبة اليوم الوطني



حائل 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واس

أنهى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة حائل استعداده لمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة بخطة تركز على تكثيف الحضور الميداني والنشاط التوعوي خلال هذه المناسبة الوطنية.

وأوضح مساعد مدير عام الفرع الشيخ مطلق بن سميحان النابت , أن الخطة تشمل عمل الفرق الميدانية والحضور في الأسواق والمتنزهات والأماكن العامة والتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية وتوزيع المواد التوعوية ومطبوعات الرئاسة العامة بالإضافة إلى توفير المصلى المتنقل في الأماكن العامة مع بذل النصح والإرشاد بالتي هي أحسن والقيام بالواجب المناط بالهيئة وفق اختصاصاتها ومهامها.

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15:12ت م

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