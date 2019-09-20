 اليوم الوطني / مديرو الإدارات الحكومية والأمنية بمحايل يهنئون القيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89/ إضافة أولى واخيرة

محايل 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسرفع عدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللأسرة المالكة الكريمة وللشعب النبيل بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.وقال مدير الشرطة العميد صالح بن محمد اليزيدي : تحل مناسبة اليوم الوطني للمملكة كل عام لتمتلئ القلوب حمداً وشكراً لله سبحانه تعالى على توحيد هذا الكيان العظيم على يدي المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - ونزداد فخراً واعتزازاً بهذا اليوم الذي ننتظره كل عام لما يمثله من منعطف تاريخي لمسيرتنا الوطنية وليتجدد فيه الحب والولاء والسمع والطاعة لقادة هذا الوطن.فيما أوضح مدير المراكز الصحية المشرف على المستشفى العام محمد بن زيد عسيري أن من فضائل الاحتفاء باليوم الوطني هو تعزيز مفهوم الولاء والانتماء والتوعية بتاريخ الوطن والمنجزات التي تحققت على الأصعدة كافة، التي نعيشها حاضراً متصلاُ وتاريخاً ممتداً، مؤكداً أهمية الحراك الثقافي في هذه المناسبة في نفوس النشء من أبناء هذا الوطن الغالي.وسأل الله تعالى أن يحفظ القيادة وولاة الأمر, وأن يديم على هذا الوطن أمنه وأمانه، وأن يحمي جنودنا البواسل وكل مخلص لهذا الوطن إنه على كل شيء قدير.وبين مدير إدارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ بندر بن جابر الغنمي أن الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني لمملكتنا الغالية إلا تذكيراً بما كان عليه الآباء والأجداد في القدم من شتات وتناحر وفرقة حتى أصبحت كياناً واحداً متماسكً ذو وحدة وطنية لم تمر على تاريخ الأوطان ليَضمها وطن جُمعت أطرافه فعم الأمن والأمان والرخاء والاستقرار عبر مراحل شيد بنائها ونهضتها ملوكاً ساروا على منهاج راسخ قوامه هدي كتاب الله والسنة النبوية المطهرة, سائلاً الله العلي القدير لهذا الوطن الغالي مزيداً من التقدم والتنمية والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - , سائلاً الله تعالى أن يحفظ البلاد من كل مكروه وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.بدوره قال رئيس البلدية سعيد بن علي آل مصمع أن مناسبة اليوم الوطني الـ 89 تعيد إلى أذهاننا ما بدأته القيادة الحكيمة من خطوات جبارة نحو النهضة ببلادنا من خلال الرؤية التي أقرتها للمملكة 2030، وما تحقق بعون الله تعالي من تطلعات لأبناء هذا البلد الغالي كونها ترتكز على تحقيق الرفاهية والاستقرار له وما ستحققه إن شاء الله من رفعة للوطن ورفاهية للمواطن.من جهته أضاف مدير مركز الدفاع المدني العقيد أحمد بن إبراهيم الحفظي أن مناسبة اليوم الوطني تجدد وتعزز الولاء والبيعة لقيادة هذا الوطن والتأكيدِ على وحدة الصف واللُحمة الوطنية والترابطِ الاجتماعي ونبذ كل أنواع التطرف والغلو والتفرقة والخذلان والوقوف خلفَ قيادتنا ضِد كُل مُحاولات التشكيك ودعمِ كُلِ خُططِ التنميةِ وبرامج التطوير ومبادرات التقدمِ والازدهار، وتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تمثل مرحلة جديدة من استشراف المستقبل، فهو يومُ فرح بالإنجاز واحتفال به وتعريف الأجيال الجديدة بأهميته، وهو يومُ بهجة وسرور بتحقيق الوحدةِ الوطنية تحت راية خالدة هي رايةُ الإسلام، وهو يومُ التأكيد على المُضي لتحقيق المزيد من الإنجازاتِ في المجالاتِ كافة, وذلك ضمن إطار التمسك بثوابتِ دينِنا الحنيف.// يتبع //15:12ت م0109

اليوم الوطني / مديرو الإدارات الحكومية والأمنية بمحايل يهنئون القيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89/ إضافة أولى واخيرة

من جانبه قال مدير الضمان الاجتماعي علي بن يحي الشبرقي : يحتفي الوطن والمواطن بهذه المناسبة الغالية لهذه البلاد المباركة وتوحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - ، وتأسيس هذه الدولة على أسس متينة حتى باتت تمتلك موقعاً مهماً على الصعيد العالمي والإسلامي, مشيراً إلى أنه وعلى مدار السنوات المعطاءة بعطاء قادتنا وبأيادي أبناء الوطن نستمر اليوم لنعيش حاضراً، ونبني مستقبلاً مشرقاً لأبنائنا وأحفادنا, وأن الإنجازات التنموية الكبيرة التي شملت كل أرجاء الوطن ، ترتكز على أساس متين, ومنهج قويم, وتحتم علينا كمواطنين أن نشكر الله ونثني عليه على ما أنعم به علينا من نعم عظيمة, سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا الغالية وأن يديم على وطننا أمنه واستقراره ورخاءه.

فيما بين مدير التعليم منصور بن عبد الله آل شريم أنه في هذا اليوم نربط ماضي مملكتنا العزيزة بحاضرها الزاهر ومستقبلها الواعد في ظل القيادة الحكيمة وفق رؤية المملكة 2030 التي ستتحقق بحول الله وينعم بها الوطن والمواطن، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ مملكتنا وقيادتها وشعبها ويديم على بلادنا أمنها واستقرارها، وتعود هذه الذكرى الغالية على الجميع وبلادنا ترفل بالعز والمنعة والتقدم.

بينما قال مدير فرع البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة المهندس فهد بن محمد الصايغ : إن مناسبة اليوم الوطني مناسبة عظيمة نستذكر من خلالها ملحمة المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - الذي جاهد ونذر نفسه لتوحيد أركان هذه البلاد ولمّ شتاتها، وإرساء دعائمها آمنة مستقرة تحت راية التوحيد: "لا إله إلا الله محمد رسول الله".

كما أضاف مدير الغرفة التجارية أحمد الفلقي أن هذه المناسبة نعتز فيها بماضينا، وفخورون بما وصلت إليه المملكة، وعازمون على المضي قدماً في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده - حفظهما الله -.

وقال : لقد انتهج الملك المؤسس - عبدالعزيز - رحمه الله - سياسة حكيمة ومتوازنة ومعتدلة، وسار عليها من بعده أبناؤه الملوك البررة، وأرسى دعائمها خادم الحرمين الشريفين، حتى أضحت هذه البلاد الطاهرة كياناً مرموقاً بين دول العالم يشار له بالبنان على كل الأصعدة.

وأكد أن المملكة تعيش عصر الإنجازات والعطاءات التنموية والحضارية المتلاحقة التي تشهدها بلادنا، ومنجزات الملك سلمان بن عبدالعزيز لا حصر لها في مكافحة الإرهاب، وتوحيد كلمة المسلمين والعالم أجمع؛ لإعادة الأمن والاستقرار في العالم العربي والإسلامي.

وقال مدير المرور المقدم إبراهيم بن أحمد البناوي : إن مناسبة اليوم الوطني 89 تحتم علينا أن نستشعر الماضي ونرى الحاضر بفخر واعتزاز لما وصلت إليه المملكة من النهضة والتقدم في جميع المجالات وأن نعمل للمستقبل بجد وعزيمة للحفاظ على هذه المكتسبات التي أرسى دعائمها الملك عبدالعزيز - رحمه الله -.

من جانبه أشار مدير الدوريات الأمنية المقدم يحيى بن علي آل مريع إلى أن ما نشاهده الآن من تقدم وازدهار وأمن وأمان هو ثمرة تضحيات وكفاح حكام هذه البلاد المباركة الذين بذلوا الغالي والنفيس لبناء وطن علم وتطور ونهضة، مؤكداً أن ملوك المملكة من عهد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وحتى اليوم حرصوا على التطوير في جميع المجالات وبناء المؤسسات الرسمية التي أسهمت في النهوض بالمجتمع.

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